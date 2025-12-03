Reacciones por video de Paola Jara cargando a su bebé recién nacida; criticaron detalle: “Alguien que le enseñe”

Paola Jara y Jessi Uribe, reconocidos exponentes de la música popular, sorprendieron a su audiencia al revelar que, después de años de relación y tres de matrimonio, estaban esperando a su primer hijo juntos, aun cuando en el pasado habían descartado la idea de ampliar la familia.

El miércoles 19 de noviembre, la pareja publicó en Instagram una serie de imágenes en las que se ve a la cantante en sus primeras horas tras el parto, sosteniendo a su bebé, Emilia. La noticia rápidamente despertó emoción tanto entre sus seguidores como entre sus seres queridos.

Sin embargo, la atención de algunos curiosos se posó en un video que subió Paola Jara a redes sociales, el cual buscaba mostrar un tierno instante junto a su niña. La cantante tenía a la pequeña alzada, reposándola en su pecho y sosteniéndola con los brazos.

“Mis mejores parrandas este diciembre serán así y con estos cañonazos que sacó el papá sí que vamos a gozar esta Navidad”, escribió en el pie de foto.

La escena enterneció a muchas personas, quienes no dudaron en aplaudir esta etapa que está viviendo como madre. Elogios y mensajes de cariño abundaron, sin imaginarse las críticas que aparecerían de otros usuarios.

Críticas a Paola Jara por la forma en la que cargó a su bebé

De acuerdo con lo que se recopiló en imágenes de cuentas de Instagram, Paola Jara fue señalada por varios usuarios al verla cargando a Emilia. Los detractores se fijaron en la posición en la que estaba la menor, afirmando que no sabía cargarla y que tenía que estar pendiente de la cabecita.

“Está torcida la bebé”; “Soy yo o la bebé está toda doblada. No sabe cargarla”; “Dios mío, por qué no la carga bien... está muy torcida su cabecita y su cuerpo”; “Dios mío, su cabeza”; “Ni la cocina ni la maternidad... señora, la cabeza”; “¿Soy yo o no saber cargarla?”; “Qué estrés con la cabecita de la bebé”; “Me estresé viéndola”, entre otras reacciones.

De igual manera, otros la defendieron y comprendieron que era su primer acercamiento a la maternidad, por lo que nadie tenía derecho a juzgarla o atacarla de esta manera.

“Todo lo critican, todo es atacando, qué mal está la sociedad”; “Deberían dejar que lleve su proceso como mamá primeriza”; “Deben respetar que ella es mamá primeriza”, entre otros comentarios.