Paola Jara mostró cómo luce su cuerpo tras dar a luz a su primera hija con Jessi Uribe; publicó foto del proceso

Paola Jara y Jessi Uribe, famosos en el género de música popular, sorprendieron y emocionaron a sus fieles seguidores al anunciar que, tras varios años de relación y tres de matrimonio, se convertirían en padres, a pesar de que inicialmente no planeaban formar una familia.

Este miércoles 19 de noviembre, la pareja compartió en Instagram un carrusel de fotos en el que aparece la famosa artista en sus primeras horas de posparto, acompañada de su hija recién nacida, Emilia, noticia que generó alegría entre sus fans y su círculo cercano.

Ambas celebridades no dudaron en plasmar cómo iba avanzando este camino como padres. Jessi Uribe ya es papá de cuatro niños, quienes son fruto de la relación sentimental que sostuvo con Sandra Barrios.

Tras unos días desde que nació la pequeña, Paola Jara mostró un poco de su proceso de recuperación, detallando cómo se ve. La estrella popular se lanzó a compartir una fotografía actual, la cual deja a la vista su cuerpo, pues levantó su blusa para mostrar cómo luce su abdomen.

Ante las inquietudes, la famosa explicó que estaba realizándose masajes, recomendando a una cuenta que se encargaba de malestares y temas de salud.

“Y así vamos poco a poco en mi recuperación postparto (…) Estaba que me moría del dolor en la espalda, el cuello, mejor dicho, sentía como si un camión me hubiera pasado por encima y empecé mis masajes postparto, ha sido una bendición”, escribió.

“9 días tiene mi Emilia”, agregó en la imagen, demostrando lo enamorada que está de su hija.