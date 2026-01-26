Gente

Paola Jara apareció junto a Luis Alfonso y se refirió a ‘celos’ de Jessi Uribe en video; soltó pulla: “Para que sigan hablando”

Los cantantes fueron foco de reacciones por un clip que se difundió en redes sociales, días atrás.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

26 de enero de 2026, 6:50 p. m.
Paola Jara, Luis Alfonso y Jessi Uribe
Paola Jara, Luis Alfonso y Jessi Uribe Foto: Instagram @paolajarapj - Montaje SEMANA

Paola Jara y Jessi Uribe, figuras destacadas de la música popular, emocionaron a sus seguidores al anunciar la llegada de su primer hijo en común, pese a que en el pasado habían manifestado no tener planes de agrandar la familia.

La noticia se confirmó el miércoles 19 de noviembre, cuando la pareja compartió en Instagram varias imágenes en las que se observa a la cantante tras el parto, sosteniendo en brazos a su hija Emilia. La publicación generó una ola de mensajes de felicitación y alegría por parte de fanáticos, amigos y familiares.

Sin embargo, las miradas de algunos curiosos se posaron en un post que salió a la luz, el cual mostraba una reunión de varios artistas populares. En dicho espacio, se vio cómo Paola Jara compartía con Luis Alfonso y Jessi Uribe, soltando un par de risas.

“Repudiamos estas afirmaciones”: el contundente comunicado de Jessi Uribe tras ser vinculado con la muerte de Yeison Jiménez

No obstante, en el clip se observó un gesto que tuvo el intérprete de Chismofilia con la paisa, reflejando la cercanía y buena amistad que tenían. Lo particular, según los usuarios de redes sociales, fue una reacción del santandereano, quien, supuestamente, no habría recibido esto de manera positiva.

Noticias Destacadas