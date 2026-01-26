Paola Jara apareció junto a Luis Alfonso y se refirió a ‘celos’ de Jessi Uribe en video; soltó pulla: “Para que sigan hablando”

Paola Jara y Jessi Uribe, figuras destacadas de la música popular, emocionaron a sus seguidores al anunciar la llegada de su primer hijo en común, pese a que en el pasado habían manifestado no tener planes de agrandar la familia.

La noticia se confirmó el miércoles 19 de noviembre, cuando la pareja compartió en Instagram varias imágenes en las que se observa a la cantante tras el parto, sosteniendo en brazos a su hija Emilia. La publicación generó una ola de mensajes de felicitación y alegría por parte de fanáticos, amigos y familiares.

Sin embargo, las miradas de algunos curiosos se posaron en un post que salió a la luz, el cual mostraba una reunión de varios artistas populares. En dicho espacio, se vio cómo Paola Jara compartía con Luis Alfonso y Jessi Uribe, soltando un par de risas.

No obstante, en el clip se observó un gesto que tuvo el intérprete de Chismofilia con la paisa, reflejando la cercanía y buena amistad que tenían. Lo particular, según los usuarios de redes sociales, fue una reacción del santandereano, quien, supuestamente, no habría recibido esto de manera positiva.

Las personas afirmaron que había celos en Jessi Uribe por sus expresiones en el contenido, desatando una ola de comentarios enfocados a que no le gustó lo ocurrido.

Pese a que ninguno de los dos cantantes se pronunció al respecto en ese instante, Paola Jara no se quedó callada y utilizó un encuentro con Luis Alfonso para soltar la pulla en contra de quienes intentan generar chismes sobre su vida personal.

La cantante compartió un video en el que se ve al artista popular llevando el coche de Emilia, por una rampa eléctrica, mientras los papás van detrás grabando. Las risas no faltaron, ya que la colombiana se tomó con humor las especulaciones en redes, tirando un sablazo.

“Vea este ayudante que me conseguí, jajaj, para que sigan hablando popó. Lucho, cuidado, pues con la niña me la deja caer, jaja”, dice la paisa, etiquetándolo a él y a su esposo.

No obstante, Paola Jara aprovechó el post para impulsar a su colega a que tuviera un hijo, pues le lucía esa faceta paterna.

Es claro que la artista y su pareja se encuentran muy bien, por lo que todo se trata de especulaciones que nacieron de imágenes en redes sociales. Estos comentarios solo generaron rumores innecesarios, desmentidos directamente por la famosa, quien ya no presta tanta atención a las críticas.