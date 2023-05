¿Por qué Daniela, la nieta de Darío Gómez, apoya a la última esposa del artista?

Daniela Alzate Gómez, es la nieta del afamado ‘Rey del despecho’ se hizo famosa gracias a la canción que le escribió su abuelo materno, y la cual lleva su nombre como título.

Recientemente, volvió a salir a la luz pública, en compañía de Nini Johana Vargas, la viuda del afamado cantante, y con quien vive, tras el fallecimiento de su abuelo.

Daniela, la nieta de Darío Gómez que tiene una canción que lleva su nombre. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Las dos mujeres hablaron en una transmisión de Instagram, en la que salieron a aclarar una información que dijo Catalina Gómez, hija del segundo matrimonio de Darío (que sostuvo con Olga Lucía), pues afirmó que Johana era sobrina del cantante. Además de revelar datos que el público y la prensa desconocían.

Sobre esto, Nini contó parte de su infancia y de su vida y cómo había conocido a Darío. Asegurando que ella y su hermana habían sido adoptadas por Miriam, la hermana de Darío, pues ella y su padre se enamoraron y Miriam lo recibió con sus dos hijas y les dio su apellido. Esto, debido a que Vargas no vivió con su madre biológica.

Nini Johana Vargas fue la última esposa de Darío Gómez - Foto: Instagram @ninivargas06

“Sí, tengo el apellido Gómez, nunca lo he negado. Para mí, Miriam es mi mamá, aunque no sea mi mamá biológica. No voy a asumir un título que no me corresponde. Nunca vi a Darío con los ojos de un tío, ni él (a mí) como una sobrina”, explicó.

En medio del live, Daniela comentó que vive con Johana y que fue por ella que pudo compartir con su abuelo materno. Su relación con su abuelo, Darío, no era directa, según dijo, pero no fue por la señora Olga Lucía, su segunda esposa. Sin embargo, Daniela destacó que el cantante siempre respondió económicamente por ella y la apoyó.

El vínculo de Daniela y la viuda de su abuelo

“No compartí con él (Darío) hasta que conocí a Joha. Por eso es que apoyo tanto a Joha. Porque es una persona de muchos valores y de admirar, le agradezco que cuidó tan bien a mi abuelo, le regaló sus mejores años porque yo fui testigo de eso”, expresó la nieta de Darío.

Johana Vargas, Daniela Alzate Gómez y Darío Gómez compartieron los últimos años de vida del artista. - Foto: Imagen 1: Fotograma 0:15 Instagram @ninivargas06 / Imagen 2: Fotograma 0:03 Instagram @ninivargas06

“Cuando conocí a Joha (Vargas) hace como 11 años… Desde ese momento, empecé a tener una relación directa (con Darío, su abuelo), empecé a compartir con ellos viajes, conciertos y por eso se lo agradezco con todo el corazón, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera podido disfrutar a un abuelo tan maravilloso como lo fue”, añadió.

“Y por eso, ahora nos duele que haya tantos comentarios y tantas críticas sobre una persona, un artista que es digno de admirar. Que tuvo una carrera profesional intachable para que ahora vengan a hablar de su vida privada contándola mal”, afirmó Daniela.

“Mi abuelito siempre tuvo su vida personal, privada. Nunca estuvo metido en escándalos, por eso hacemos esto, para pedirles más respeto hacia una persona que ya no está, que no se puede defender y que en vida fue un ser maravilloso y que no queremos que haya ese tipo de comentarios hacia él”, concluyó en el live, junto a la última esposa de Darío.

Asimismo, la joven contó cómo fue que murieron sus padres. El papá de la joven, perdió la vida por la violencia que atravesó el país hace algunos años, pero su madre, murió por causa de una bala que la impactó cuando se movilizaba en un vehículo de servicio público y el conductor del mismo fue baleado.

Sobre esto, Daniela fue enfática en que su madre iba para una entrevista de trabajo, pero la bala impactó en su cerebro, causándole la muerte inmediatamente. Para ese momento, Daniela tenía apenas seis años y vivió con su abuela materna.