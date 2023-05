La joven aseguró que su abuelo nunca estuvo envuelto en escándalos y, que ahora, no debía cambiar eso.

“Más respeto hacia una persona que no se puede defender”: Daniela, nieta de Darío Gómez, tras comentarios sobre su abuelo

El afamado ’Rey del despecho’, Darío Gómez, ha sonado mucho en las últimas horas y no precisamente por sus canciones, (que no pasan de moda en ninguna época del año), sino por cuenta de fuertes declaraciones de su hija Catalina, quien aseguró que la última esposa del artista era su sobrina.

Lo cual fue desmentido públicamente por la misma esposa, Nini Johana Vargas Gómez, quien develó toda la verdad de su infancia y cómo había conocido al cantante, además de desmentir a la joven.

Nini no creció con su madre biológica y su papá asumió las riendas de su crianza en el Urabá antioqueño. Pero, por los estragos de la violencia y, junto a su hermana mayor, se vieron en la obligación de desplazarse hacia Medellín para huir de dicha situación. En medio de esa pesadilla, su papá se enamoró de Miriam Gómez, la hermana de Darío Gómez.

Nini Johana Vargas fue la última esposa de Darío Gómez - Foto: Instagram @ninivargas06

Miriam las adoptó y se volvió como la madre que no tuvieron, e incluso les dio el apellido, aunque no era su mamá biológica. Cuando llegaron a la capital de Antioquia, fue Darío quien les brindó apoyo económico. Fue en ese momento que Nini y Darío se conocieron.

Incluso, como acto de bondad para con la nueva familia de su hermana, el mismo ‘Rey del Despecho’ les prestó una finca en el oriente del departamento para que ellos la trabajaran y pudieran tener algún tipo de ingreso.

Daniela, la inspiración de su abuelo, Darío Gómez

Esto lo reveló Johana en un live que hizo en compañía de Daniela, la reconocida nieta del artista, a quien él le escribió una canción que llegó a todos los rincones de todo el país y que por título lleva su nombre.

Esposa Darío Gómez rompe en llanto en transmisión con Daniel, la nieta del cantante - Foto: Instagram: @masrechismes

En ese sentido, la misma joven aprovechó para contar por qué sus padres habían fallecido. El papá de la joven, perdió la vida por la violencia que atravesó el país hace algunos años, pero su madre, murió por causa de una bala que la impactó cuando se movilizaba en un vehículo de servicio público y el conductor del mismo fue baleado.

Sobre esto, Daniela fue enfática en que su madre iba para una entrevista de trabajo, pero la bala impactó en su cerebro, causándole la muerte inmediatamente. Para ese momento, Daniela tenía apenas 6 años y vivió con su abuela materna.

Su relación con su abuelo, Darío, no era directa, según dijo, pero no fue por la señora Olga Lucía, su segunda esposa. Sin embargo, Daniela destacó que el cantante siempre respondió económicamente por ella y la apoyó.

Daniela, la nieta de Darío Gómez compartió los últimos 11 años con su abuelo. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Daniela, contó: “No compartí con él (Darío) hasta que conocí a Joha. Por eso es que apoyo tanto a Joha. Porque es una persona de muchos valores y de admirar, le agradezco que cuidó tan bien a mi abuelo, le regaló sus mejores años porque yo fui testigo de eso”.

“Cuando conocí a Joha (Vargas) hace como 11 años… Desde ese momento, empecé a tener una relación directa (con Darío, su abuelo), empecé a compartir con ellos viajes, conciertos y por eso se lo agradezco con todo el corazón, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera podido disfrutar a un abuelo tan maravilloso como lo fue”, añadió.

“Y por eso, ahora nos duele que haya tantos comentarios y tantas críticas sobre una persona, un artista que es digno de admirar. Que tuvo una carrera profesional intachable para que ahora vengan a hablar de su vida privada contándola mal”, manifestó la nieta del artista.

“Mi abuelito siempre tuvo su vida personal, privada. Nunca estuvo metido en escándalos, por eso hacemos esto, para pedirles más respeto hacia una persona que ya no está, que no se puede defender y que en vida fue un ser maravilloso y que no queremos que haya ese tipo de comentarios hacia él”, puntualizó en el live, junto a la última esposa de Darío.