“Me demandó porque traje la cama que compartí con él”: El lío de la última esposa de Darío Gómez con la hija de él

Las revelaciones de la relación que sostuvo Darío Gómez, con su última esposa, Nini Johana Vargas Gómez, han sacado chispas en los últimos días en la farándula nacional, especialmente porque Catalina Gómez, la hija del cantante, aseguró que Johana era sobrina del artista.

Lo cual no es cierto, de acuerdo con lo que la misma Johana Vargas confirmó, pues dijo que ella es hija adoptiva de la hermana de Darío, Miriam Gómez: “Sí tengo el apellido Gómez (de la hermana de Darío), nunca lo he negado. Para mí, Miriam es mi mamá (de crianza), aunque no sea mi mamá biológica”.

Nini Johana Vargas fue la última esposa de Darío Gómez - Foto: Instagram @ninivargas06

No obstante, no reconoció al resto de la familia Gómez como sus parientes, dado que, según dijo: “No voy a asumir un título que no me corresponde”. En el caso particular de Darío, “no lo veía con los ojos de un tío, ni él como una sobrina”.

Así, en las últimas horas, Johana en un live que hizo junto a Daniela (la nieta mayor de Darío e inspiración de la canción que lleva su nombre), despejó varias dudas de los internautas y contó parte de sus historias de vida, y de lo compartido con la hija del cantante (Catalina).

En la transmisión les preguntaron sobre quién decidió qué pasaría con las mascotas de la pareja, ante lo que ella contestó: “Es que los perritos eran de Darío y míos, entonces nadie tenía que decidir absolutamente nada. Nadie tenía que decir si me los dejaban o no me los dejaban... como muchas otras cosas (sobre las) que creyeron que podían decidir por mí “.

Darío Gómez volvió a ser tendencia por escándalo con su esposa - Foto: Instagram: @masrechismes/@elreydeldespecho

Hablando de ello, Johana develó que la hija del cantante la tenía demandada por llevarse la cama donde compartió con el artista siendo pareja: “Ejemplo, cosas que... sí, no se deberían decir, pero ante toda esta situación -y que, muy seguramente, van a salir a hablar- las voy a decir”.

“Una cama que compartí con Darío durante más de 10 años y ellos (la familia de la segunda esposa) eran los que tenían que decidir si me la traía o no. O sea, es que es mi cama. Eran mis cosas. Es que era mi cama, era mi televisor que yo tenía con Darío. Las sábanas, las cobijas, las toallas, lo que yo haya tenido con él, era mío”, continuó diciendo.

Johana Vargas junto a Darío Gómez tenían dos perritos como mascota - Foto: Suministrada a SEMANA.

“Debido a eso, es que ellos dicen ‘nosotros somos los que decidimos’. Por eso, en este momento tengo una demanda. Porque según ella (Daniela), soy ladrona porque me lo llevé y porque me traje mi cama, la que compartí con Darío muchos años, y tengo en este momento una demanda de parte de Catalina, Olga Lucía y los demás, que porque la cama les pertenece”, agregó.

Y sentenció: “¿La cama y las otras cosas le pertenecen a Olga Lucía, que fue una persona que se separó de Darío hace muchísimos años?, y resulta que ahora esa cama que yo compartí con Darío durante tantos años les pertenece a ellos. O sea, así como los perritos (dice la familia de Catalina), ‘dejar llevárselos’. No. Para nada. Aquí no tenían que decir nada por que, los perritos eran míos”.

Asimismo, dijo que Catalina debería saber que Darío siempre le dio el valor a ella como esposa, incluso cuando ella misma llevaba amigos a la finca, y presentaba a Johana como una amiga de su padre, pero era el mismo ‘Rey del despecho’ quién se encargaba de corregir el título y confirmaba que era su esposa. “A mí siempre me presentaba como su esposa”, afirmó.