Habla en exclusiva la última esposa de Darío Gómez: ¿si fue su sobrina? Esto respondió

La familia del difunto ‘rey del despecho’, Darío Gómez, protagoniza un nuevo escándalo por cuenta del supuesto lazo sanguíneo que habría tenido con su última compañera sentimental. Una de sus hijas aseguró en las redes sociales que, supuestamente, la mujer con la que su padre estuvo antes morir, además de ser su novia, también era su sobrina.

Ante el escándalo, Johana Vargas rompió el silencio y aclaró la relación que la unió con el artista. En diálogo con SEMANA, se mostró afectada por la información que compartió Catalina Gómez, descendiente de su exmarido; calificó los argumentos como falsos y entregó su versión sobre la polémica que, a su juicio, está empañando su vida privada.

“Esto me ha afectado bastante porque se han dicho muchas mentiras. Yo quiero aclarar todo lo que pasó. Yo no estoy conforme con lo que contó Catalina porque esa no es mi historia, no es mi verdad. Darío le explicó todo a ella y a su mamá. Al parecer no lo entendieron”, anunció.

Posteriormente, a través de su cuenta de Instagram, empezó diciendo que no creció con la madre biológica y el padre asumió las riendas de su crianza en el Urabá antioqueño. En esa subregión padeció los estragos de la violencia y, junto a su hermana mayor, se vieron en la obligación de desplazarse hacia Medellín para huir del estruendo de las balas. En medio de esa pesadilla, su papá se enamoró.

La mujer que le robó el corazón fue Miriam Gómez, la hermana de Darío Gómez. Las niñas la vieron como una mamá y adoptaron su apellido. Cuando llegaron a la capital de Antioquia, el artista les brindó apoyo económico. Les prestó una finca en el oriente del departamento para que ellos la trabajaran y pudieran tener algún tipo de ingreso.

“Sí tengo el apellido Gómez, nunca lo he negado. Para mí, Miriam es mi mamá, aunque no sea mi mamá biológica”, dijo la mujer. Sin embargo, no reconoció al resto de la familia Gómez como sus parientes porque “no voy a asumir un título que no me corresponde”. En el caso particular de Darío, “no lo veía con los ojos de un tío, ni él como una sobrina”.

Así las cosas, afirmó que a los comentarios que emitió Catalina Gómez les faltan información que, supuestamente, fue socializada en el pasado por el cantante cuando trató de explicarles a sus allegados las razones por las que se ilusionó con la hija adoptada de su hermana. No obstante, “no se les dio la gana de creer”, agregó Johana Vargas.

De paso, lanzó fuertes acusaciones contra Catalina: “Es una persona que dice amar a su papá y sale a decir una cantidad de cosas que, ni siquiera, a ella le constan. En su momento, su papá les dijo las cosas como eran. A ella no le importa y no respetó a su papá en vida, porque fue muchas cosas las que vi y, después de la muerte, no le importó”.

Luego definió la relación que tuvo con Darío Gómez, quien perdió la vida de manera natural el pasado 26 de julio en la capital de Antioquia: “Para mí, Darío es una persona muy importante. Es un hombre al que amé y adoré con toda mi alma. Él en este momento está en tela de juicio. Son muchos los comentarios que me duelen por él”, concluyó.

Lamentó que no estuviera para poderse defender de las acusaciones, pero se tomó el atrevimiento de destapar su vida con el propósito de calmar la angustia que desempolvó la hija del artista, quien tenía a cargo el proyecto musical en los últimos años y fue su guardaespaldas en todas las presentaciones que ofreció en Colombia y el resto del mundo.

Frente a la versión que presentó en sus redes sociales, dijo que en su hogar le tendieron la mano y pagó “metiéndosele en el hogar a mis papás (...). Se les metió en el hogar, desde sus 15 añitos, con lo que no voy. A mi papá se lo perdoné en vida, a ella también. No tengo odio ni rencor”, reveló la hija.

La polémica

Catalina Gómez, hija del fallecido ‘rey del despecho’, Darío Gómez, dio unas reveladoras declaraciones por medio de sus redes sociales, en donde contó a sus seguidores que la más reciente esposa de su padre en realidad es una de sus sobrinas.

El intérprete de canciones como La tirana, Mi renuncia y Sobreviviré falleció el pasado 26 de julio de 2022 en la ciudad de Medellín y dejó un legado dorado para la música popular en Colombia. Sus familiares, amigos, colegas y seguidores aún tratan de sobrellevar su ausencia.

Sin embargo, en las últimas horas, el nombre del maestro Darío volvió a sonar luego de que su hija Catalina asegurara que Johana Vargas, última esposa del artista antes de fallecer, es también sobrina de Gómez, revelación que tomó por sorpresa a más de un seguidor en redes sociales.

El tema surgió gracias a la dinámica de “caja de preguntas” en las historias de Instagram. Uno de los usuarios preguntó por su relación con Johana Vargas.

“Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Porque ella es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez”, explicó Catalina.

La joven no ocultó el malestar que una vez sintió por la forma como se dio la unión entre su padre y otro miembro de la familia. Catalina explicó que la convivencia con Johana era frecuente desde la niñez, pero fue en su etapa adolescente cuando comenzó el acercamiento sospechoso con su padre.

“Ella tiene tres hermanos, a quien mi mamá y mi papá, desde muy chiquiticos, les dieron una finquita en La Tebaida, le tendieron la mano y ella pagándoles a mis papás metiéndosele en el hogar a mis papás (...) Se les metió en el hogar, desde sus 15 añitos, con lo que no voy. A mi papá se lo perdoné en vida, a ella también. No tengo odio ni rencor”, reveló la hija del ‘rey del despecho’.

A pesar de la molestia que pudo representar dicha situación para Catalina, ella aseguró que en vida perdonó a su padre, al igual que a la pareja de su papá.