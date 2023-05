“He sentido la presencia de mi padre muchas veces”: hija de Darío Gómez dice que su papá le habla

“Nadie es eterno en el mundo”, decía el rey del despecho, Darío Gómez. Sin embargo, de algo no hay duda: su legado sí lo es. El 26 de julio de 2022 pasó a la historia como la fecha en que el máximo exponente de la música popular en Colombia dio su último respiro, enlutando no solo a su familia, sino a todos sus admiradores.

Los clásicos de Darío Gómez siguen más que presentes en la mente de los fanáticos, quienes todavía cantan temas como La tirana, Mi renuncia, Sobreviviré, Daniela, Sin respeto no hay amor, entre otros. De igual manera, el recuerdo del rey del despecho permanece en sus memorias.

A través de su cuenta de Instagram, Catalina Gómez, hija de Darío Gómez, hizo una dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores. De hecho, varios aprovecharon para indagar sobre su duelo y aquellos detalles que más recuerda de su padre.

Una de las preguntas trascendió al plano sobrenatural y estuvo encaminada a si Catalina ha sentido la presencia de Darío Gómez después de fallecer. La respuesta fue sorprendente.

Un seguidor le preguntó a Catalina si ha sentido la presencia de su padre. - Foto: Imagen tomada de Instagram @catica1604

“Sí, he sentido la presencia de mi padre muchas veces, demasiadas veces. La más bonita fue en la casa finca, cuando armamos el telescopio que le entregó a mi niño. En ese momento ya nos íbamos a venir a Medellín y nos estábamos despidiendo. En ese momento, mi papá dijo: ‘Cata’. Yo creí que estaba loca y simplemente miré y pregunté si alguien me llamó. Todo el mundo me dijo que fue mi papá, ocho personas más escucharon. Eso fue maravilloso. Escuchar decir ‘Cata’ de mi papá otra vez fue algo superlindo”, relató la hija del rey del despecho.

Otra pregunta fue cuál es su canción favorita de Darío Gómez, aunque Catalina dijo no poder elegir solo una en vista de que todas le gustan. “No hay una predilecta”, confesó.

Otro seguidor aprovechó la oportunidad para preguntarle a Catalina Gómez qué extraña más de su padre.

Darío Gómez, el 'Rey del despecho'. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“Extraño muchas cosas. Como ser humano, lo extraño como papá, verlo, escucharlo. No es lo mismo escucharlo en una canción a escucharlo como cuando me llamaba, a verle la carita, a reírnos con él cuando íbamos a un viaje de trabajo, a verlo en la oficina laborando con nosotros, sus chistes”, expresó Catalina.

Además, incluyó aspectos que extraña del rey del despecho como artista: “verlo en tarima. Yo digo que, como él, nadie. Porque él se convertía en un ser único. Él la daba toda, era único y sencillo, bondadoso y eso lo hacía tan lindo”.

Las preguntas sobre sus recuerdos con Darío Gómez continuaron. Precisamente, una de las dudas tenía que ver con las anécdotas que más recuerda junto al rey del despecho.

“De mi papá hay tantas cosas por contar, pero no podemos contar mucho. Me acuerdo que una vez estaba tomado —eso fue muy niña—, él llegó y estaba lavando el quesito (…). Nosotros le decíamos: papi, no lave el quesito así (…). Y el quesito se le iba. Nosotros éramos muertos de la risa y él era como ‘ay, ya no hay nada para comer’”, recordó Catalina.

Catalina también recordó algunas anécdotas divertidas junto a Darío Gómez. - Foto: Imagen tomada de Instagram @catica1604

De igual manera, destacó que una de las grandes virtudes de Darío Gómez era su sentido del humor, por lo que siempre se mantenía contando chistes. “Uno ni se reía, a veces eran descaches, él se reía y luego explicaba el chiste”, comentó.

“Todo de mi papá lo extraño. Abrazarlo, verlo, darle besos, decirle cuánto lo amo. Todo. Extraño hasta cuando era gruñón (…). Él era muy lindo, yo lo extraño tanto”, redondeó Catalina en su respuesta a otro seguidor que también le preguntó por lo que más echa de menos del rey del despecho.