Hija de Darío Gómez envió conmovedor mensaje, hoy cumpliría años el cantante

La sorpresiva muerte de Darío Gómez, conocido como el Rey del despecho, tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores y a sus familiares. El artista quien falleció el 26 de julio en la ciudad de Medellín se encontraba bien de salud pero un infarto fue el culpable de que a sus 71 años el cantante de música popular dejara este plano para convertirse en leyenda.

Sus canciones seguirán sonando y mucho más en medio de celebraciones especiales donde aflora la sensibilidad de más de uno que decide acompañar sus sentimientos con una de las letras del nacido en San Jerónimo.

Este lunes la hija del cantante, Catalina Gómez, quiso expresar a través de sus redes sociales el amor que siente por su padre y lo mucho que lo extraña ya que hoy es un día muy especial pues Darío estaría cumpliendo años.

“Papi, hoy 6 de febrero cumples 72 años, 71 en tu vida terrenal y uno nuevo sumando a tus 72 en tu plano espiritual. Sabes lo mucho que te amo, sabes lo mucho que te extraño, pero poco a poco voy entendiendo que debo aferrarme a esos bonitos recuerdos que viví contigo, a llevarlos en mi cajita de recuerdos más preciados y valorarlos mucho y cada día más de lo que ya lo solía hacer”, escribió la mujer en su post.

Luego añadió: “Solo me queda darle gracias a Dios por tu tiempo aquí compartido, por todo lo lindo que dejaste, por todo lo bueno que causaste. Prometo siempre llevarte en mi mente y corazón, aferrada a tu alma, Te amo papá❤️🙏🏻”.

Catalina Gómez acompañó sus palabras con un emotivo video donde recopiló fotos y momentos que vivió junto a su padre, entre esos, los brindis que hacían juntos y que para ella eran únicos. Esta publicación movió el corazón de muchos seguidores del Rey del despecho, quienes comentaron.

La viuda de Darío Gómez asegura que el cantante se le ha aparecido varias veces

Olga Lucía Arcila, exesposa y mánager de Darío Gómez, reveló algunos detalles de los últimos momentos de vida del cantante. En una entrevista para el programa matutino Buen día, Colombia, del canal RCN, Arcila, que compartió más de 43 años de su vida junto al cantante, inició su relato contando que, efectivamente, el lamentable hecho se registró cuando salían de la oficina del intérprete de Mi Renuncia, e incluso, ella tuvo que presenciar el momento en el que lo reanimaban.

“No nos esperábamos esto, porque él estaba muy bien, teníamos reuniones, habíamos organizado hacer saludos para el otro día, así como programando unas entrevistas, y ya cuando fuimos a cerrar la oficina, él ya estaba en el piso. Creí que era un bajón de azúcar porque él me pidió una panelita y se la di, y después que se la comió lo vi mejor. Nos fuimos a la clínica con la esperanza de que todo estaría bien, pero fue un infarto fulminante. (...) Solo Dios sabe las fuerzas con las que uno afronta estos momentos. Yo no hacía sino orar, orar. Vi cuando lo intubaron y cuando lo reanimaban”, manifestó Arcila.

Aunque la mujer señaló que estaba tranquila gracias al amor y apoyo que recibió por parte de sus seguidores, en el programa aprovechó para confesar que el espíritu del artista paisa se le ha manifestado en varias ocasiones en su casa.

“Darío me ha visitado. A los dos días de su muerte me tocó la mano de una manera espectacular. Me ha sobado la cabeza como lo hacía en vida, y me ha impregnado con su loción toda la habitación, y he sentido que se sienta al lado de mi cama y sé que es él -afirmó- lo único que digo es ‘culicagado, estás aquí, Dios te bendiga’”.