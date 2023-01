Así fue la visita de la familia de Darío Gómez a su tumba; hubo hasta pólvora

Una de las muertes más comentadas del 2022 en Colombia fue la de Darío Gómez. El hombre de 71 años dejó un legado imborrable en la música popular, pues fue uno de sus máximos exponentes y es que tuvo muchos éxitos, como: Nadie es eterno en el mundo, Sobreviviré, Entre comillas, No puedo vivir sin ti, entre otras.

El cantautor y compositor colombiano murió el 26 de julio del año pasado a causa de un paro cardiorrespiratorio y muchas personas a lo largo del país lamentaron su muerte. De hecho, miles de ellas tuvieron la oportunidad de darle un último adiós, pues su cuerpo estuvo en cámara ardiente durante dos días en Medellín.

Por otra parte, los nombres de los familiares del cantante de música popular han estado varias veces envueltos en controversias, sobre todo por disputas legales —como los derechos de sus canciones o del uso de su imagen—, pues hay diferencias entre hermanos, hijos, exparejas y demás.

Recientemente, algunos de sus hijos y su exesposa, Olga Lucía Ardila, estuvieron en el ojo del huracán, debido a una celebración que hicieron al lado de la tumba de Darío Gómez, con el propósito de despedir el 2022 y darle una bienvenida al Año Nuevo. Ellos utilizaron las redes sociales de El rey de despecho y mostraron varias imágenes de cómo fue el festejo.

En lo que publicaron se pudo evidenciar que llevaron varias coronas fúnebres con leyendas en las que manifestaban que lo aman y extrañan mucho. Asimismo, llevaron pequeñas bengalas y las encendieron alrededor de la tumba del artista.

Esto generó todo tipo de reacciones en redes sociales: algunos defendieron a los familiares, mientras que otros los criticaron y alegaron que lo dejaran descansar en paz.

Sin embargo, lo que más generó polémica en las plataformas digitales fue que Olga Lucía Ardila le llevó flores al compositor y se hizo pasar por su esposa, a pesar de que quien lo acompañó en sus últimos días fue Johana Vargas.

Seguidores de Darío Gómez llegaron hasta la cámara ardiente donde el cuerpo del artista yacía, en julio de 2022. Su familia estuvo presente también. Allí, hubo polémica por la presencia de la exesposa del cantante, quien en el lugar se presentaba como su pareja a la fecha, desconociendo que el músico compartió su vida última con otra mujer. - Foto: Alexandra Ruiz

“Para qué tanto show, la esposa y con quién compartió sus últimos años fue Johanna”, “Con la sra. Olga se había separado hace muchos años entonces para qué tanto show”, “Cómo así que la esposa? Tengo entendido que ‘El rey del despecho’ pasó sus últimos años con Johana”, “Una pregunta quién entonces era la esposa Johana u Olga? Es que parece que Olga está todavía en ese papel”, fueron algunos de los comentarios.

Johana Vargas, la pareja sentimental de Darío Gómez durante los últimos años de vida del cantante, lloró a su esposo, mientras también expresaba su molestia por comportamientos inadecuados de varios asistentes a las honras fúnebres del artista. - Foto: Alexandra Ruiz

Además de eso, muchos señalaron que no era la forma de celebrar en un cementerio y que la pólvora y demás festejos eran un acto innecesario, pues consideraron una falta de respeto con las familias de otras personas que se encuentran allí sepultadas.

A la hija de Darío Gómez ‘le pegó duro’ el despecho en Navidad; publicó triste mensaje dedicado a su padre

Las canciones de Darío Gómez seguirán sonando y mucho más en la Navidad, época en la que aflora la sensibilidad de más de uno que decide acompañar sus sentimientos con una de las letras del nacido en San Jerónimo.

Precisamente, su hija Catalina estuvo bastante activa en redes sociales a pocos días de la Navidad y de que su padre cumpliera cinco meses de haber fallecido. En sus publicaciones dejó ver el vacío que siente tras la partida del Rey del despecho y lo mucho que lo extraña.

Desde que su padre partió, la tristeza y la nostalgia la han invadido, y hay días mucho más duros que otros.

Catalina Gómez, hoja del Rey del despecho, publicó un emotivo mensaje en redes sociales para recordar a su padre. - Foto: Instagram Catalina Gómez catica1604 / Montaje Semana

“Papi, hoy es uno de esos días en los que no puedo más donde no hay consuelo, donde no encuentro alivio... Te extraño enormemente, Dios me dé fuerzas porque siento no poder más sin tu presencia. Quiero verte, quiero escucharte, quiero abrazarte de nuevo”, escribió Catalina Gómez, acompañando su mensaje con un emoji de una carita llorando.

El mensaje iba acompañado por la canción Qué diciembre tan solo, interpretada por su padre y que habla sobre la partida de un ser querido, letra que encontró apropiada para seguir demostrando la tristeza que la invade.

Esta es la parte de la pista con la que acompañó su publicación en Instagram:

“Este diciembre está muy solo

Tan demasiado solo para mí

Se oscureció mi ser, del todo

Yo veo mucha gente

Pero no te veo a ti

Sin ti, mi corazón ha muerto

Y no puedo vivir sin tu cariño

Tan deprimido estoy, sufriendo

De mí te desprendiste

Pero aún estás conmigo”.

Exequias de Darío Gómez en el Cementerio Campos de Paz. - Foto: Alexandra Ruiz

Además, su hija también compartió un emotivo mensaje en Instagram agradeciéndole a Darío por su labor como padre y abuelo.