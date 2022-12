La viuda de Darío Gómez asegura que el cantante se le ha aparecido varias veces

Darío Gómez, considerado uno de los artistas más grandes de la música popular colombiana, falleció el pasado 26 de julio en la Clínica Las Américas de Medellín, después de sufrir un infarto fulminante. El icónico cantante tenía 71 años de edad.

En un comunicado emitido en ese momento por la clínica, se informó que el artista antioqueño había ingresado a esa institución hospitalaria “en estado de inconsciencia luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar”. Ya en el lugar, afirmaron que le realizaron “maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados”.

Ahora, a pocos días de cumplirse cinco meses del fallecimiento de Darío Gómez, su exesposa y mánager, Olga Lucía Arcila, reveló algunos detalles de los últimos momentos de vida del cantante.

En una entrevista para el programa matutino Buen día, Colombia, del canal RCN, Arcila, que compartió más de 43 años de su vida junto al cantante, inicia su relato contando que, efectivamente, el lamentable hecho se registró cuando salían de la oficina del intérprete de Mi Renuncia, e incluso, ella tuvo que presenciar el momento en el que lo reanimaban.

“No nos esperábamos esto, porque él estaba muy bien, teníamos reuniones, habíamos organizado hacer saludos para el otro día, así como programando unas entrevistas, y ya cuando fuimos a cerrar la oficina, él ya estaba en el piso. Creí que era un bajón de azúcar porque él me pidió una panelita y se la di, y después que se la comió lo vi mejor. Nos fuimos a la clínica con la esperanza de que todo estaría bien, pero fue un infarto fulminante. (...) Solo Dios sabe las fuerzas con las que uno afronta estos momentos. Yo no hacía sino orar, orar. Vi cuando lo intubaron y cuando lo reanimaban”, manifestó Arcila.

Aunque la mujer señala que está tranquila gracias al amor y apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores, en el programa aprovechó para confesar que el espíritu del artista paisa se le ha manifestado en varias ocasiones en su casa.

“Darío me ha visitado. A los dos días de su muerte me tocó la mano de una manera espectacular. Me ha sobado la cabeza como lo hacía en vida, y me ha impregnado con su loción toda la habitación, y he sentido que se sienta al lado de mi cama y sé que es él -afirmó- lo único que digo es ‘culicagado, estás aquí, Dios te bendiga’”.

Así reaccionaron los perros de Darío Gómez al ver su retrato

Aunque la muerte del ‘Rey del Despecho’ fue el pasado 26 de julio, sus seguidores no paran de recordar y corear cada una de sus canciones. Asimismo, su familia sigue asimilando su ausencia.

Entre sus nietos, hijos y sobrinos que lloraron su muerte, se encuentran sus dos perritos: Abril y Beethoven. En la despedida del cantante, Johana Vargas, su pareja, afirmó que: “Él les decía mis chachorros y les cantaba: mis chachorros, cachorritos, todo el tiempo les cantaba (...); él les alcahueteaba absolutamente todo, que dañaran lo que fuera, que no le importa, que dañen lo que sea que eso yo lo repongo”, manifestó en una entrevista con SEMANA.

Es por esto, que en una última publicación que compartieron los familiares del cantante, se ve a las dos mascotas ladrando al frente de la imagen de su amo, mismo que ya no está y que, al parecer, por medio de ladridos, le dicen que lo extrañan.

“Los animales son lo más agradecido de este mundo. Tan indefensos. Tan frágiles. Yo sé lo mucho que extrañan a su amo. Ser maravilloso que los ama desde el cielo, y sé que él se da sus escapaditas para verlos y saludarlos. Beethoven y Abril”, es el texto que acompaña el video.