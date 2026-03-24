Hermano de Darío Gómez, desde la tumba del cantante, reveló por quién votará en las elecciones presidenciales 2026

La partida de Darío Gómez dejó una huella profunda en el corazón de miles de colombianos, quienes desde el momento en que se conoció su fallecimiento no han dejado de lamentar su ausencia.

La música popular en el país perdió a una de sus figuras más representativas, generando un vacío difícil de reemplazar.

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El impacto de su muerte conmovió a seguidores, familiares y amigos, quienes han encontrado consuelo al recordar su legado artístico y personal. Sus canciones, proyectos y anécdotas se han transformado en un homenaje permanente a quien logró transmitir emociones intensas a través de su música.

Quienes compartieron de cerca con el llamado “Rey del despecho” han resaltado su autenticidad y su talento, cualidades que hicieron de cada una de sus composiciones verdaderos himnos para el público.

Hernán Gómez y Darío Gómez Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

No obstante, en días recientes, el intérprete de Nadie es eterno volvió a ser tema de conversación luego de que su hermano, Hernán Gómez, apareciera en redes sociales con una inesperada revelación relacionada con el ámbito político.

El también cantante apareció en un inesperado video, hablando de la siguiente jornada de votaciones, donde ya tenía claro el candidato al que apoyaría. El intérprete puntualizó que, aunque faltaban unas semanas para ese día, enmarcaba a quién respaldaría con el voto de la dinastía Gómez.

Según se reveló, Hernán Gómez apareció junto a Wilson Gómez, su hermano, anunciando que votarían por Abelardo de la Espriella, quien era uno de los más comentados del momento. Lo curioso fue que ambos estaban en la tumba de Darío Gómez, utilizando este espacio como foco para hablar de su inclinación política.

“Cuenta con nosotros con la dinastía Gómez Zapata, estamos firmes con el tigre”, dijo Wilson.

Hernán Gómez no dudó en tomar la palabra indicando que estaba de su lado en estas elecciones. “Un saludo muy especial de parte de Hernán Gómez y como decís vos ‘firme por la patria’, ah bueno, claro que sí”, comentó.

@maotobonf Hernan Gómez y Wilson Gómez, la Dinastía Gómez los hermanos del Rey del Despecho Dario Gómez, están con Abelardo de la Espriella "El Tigre". Como Yo y como Vos sueñan desde la música lograr la nación milagro.#abelardodelaespriella #dariogomez #hernangomez ♬ sonido original - Mauricio Tobón Franco

Varios comentarios aparecieron en el contenido, señalando que no veían apropiado este tipo de contenidos donde se llevaba la memoria de un fallecido a este plano político.