Hermano de Darío Gómez reveló el último audio que le envió el cantante: “Para que digan que nos odiaba”

Según contó el artista, el famoso representante de la música popular no pudo disfrutar algunas cosas, ya que la realidad que vivía lo alejó y mantuvo “dominado”.

“Yo no sé si tanta plata hace daño, que será lo que pasa que no nos dejan en paz a la familia, y a la dinastía Gómez Zapata, como yo la denominé, porque Darío no tuvo la fortuna de hacerlo, ya que siempre estuvo dominado y alejado”, comentó el integrante de la familia.