Jessi Uribe rompió el silencio y expuso verdad tras polémico video de “Sandrita, yo se lo cuido”; reveló detalle inesperado

El polémico video de Paola Jara a Sandra Barrios

La celebridad aseveró que su amor con Paola no surgió en ese instante, ya que ella estaba en ese viaje con la expareja y no había ningún interés de parte de los dos.

“Ese video que hay de ‘Sandrita yo se lo cuido’, esa es la mentira más grande. A mí no me gusta defenderme en esto porque uno pierde más, ni me interesa más. La gente subió ese video y es una gran mentira. Ese día que grabamos ese video estaba Pao con su expareja en el hotel, o sea, nosotros no teníamos nada. Es la mentira más grande. Pasaron meses y nosotros nos dimos ese besito en junio y lo de cantar fue en marzo, pasaron tres meses”, contó.