Silvestre Dangond, conmovido, despidió a su hijo con sentido mensaje, tras decisión que tomó: “Es duro dejarte”

“Hijo de mi amor, Luis José. Toda mi lucha para llegar a este punto es para que tú sigas luchando por tus ideales y deseos. Es duro dejarte, pero me da confianza ver los valores que en casa te inculcaron. No se te olvide que siempre caminamos en línea delgada, que la mejor pelea es la que no se hace y que el hombre vale por lo que tiene en la cabeza más no por lo que lleva puesto”, escribió en el pie de foto del post, donde ya reunió más de 160.000 likes.