Silvestre Dangond destapó en SEMANA la verdad sobre su inesperado cambio de ‘look’: “él sabe porque se lo he dicho”

Silvestre Dangond se ubicó como una de las estrellas más conocidas del género vallenato, debido al sólido impacto que tuvo en miles de personas. El colombiano no dudó en meterle todo su sabor a los proyectos que lanzó, destacando sobre otros rostros de la industria nacional.

De hecho, recientemente, Silvestre Dangond llamó la atención de sus fieles seguidores con un inesperado cambio de look , el cual apareció de la mano con el lanzamiento de su estreno musical Ta’ Malo . La celebridad decidió probar un camino diferente, plasmando su versatilidad en cuanto a imagen, lejos de lo que mostró en el pasado.

En diálogo con SEMANA , Silvestre Dangond abrió las puertas de su corazón y aclaró por qué tomó esta decisión, buscando darle un giro a su antiguo look . Las razones eran muy sentidas y con trasfondo, evocando a sus recuerdos y personas amadas.

Verdad del cambio de look de Silvestre Dangond

De acuerdo con lo que señaló, la búsqueda de su nueva imagen se debía a un homenaje que le quería hacer a su progenitor, quien lucía con un look similar en los años 80. El padre del colombiano llevaba el pelo distinto, por lo que se sometió a tratamientos y opciones que le ayudaran a darle un sentido distinto a este detalle de su cabeza.

Según confesó Silvestre Dangond, siempre deseó poder llevar su pelo de forma similar a la de su papá, pero esto no sucedió y su cabellera se mostró rebelde. Tuvo la oportunidad de dejarlo crecer y aplicarle productos, llevándolo a verse muy diferente.

“Yo todo el tiempo quise tener el pelo como mi papá, pero el mío es ñongo, mi pelo es rabioso, no se contenta con nada. Entonces pasaba el tiempo y tenía que darme la oportunidad de dejarme crecer el cabello y de hacerme un alisado, o echarme un producto donde me pudiera dar el look de mi papá”, afirmó en la charla.