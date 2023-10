Silvestre Dangond reveló la peligrosa razón que lo llevó a irse de Colombia: “me dio ‘cagale’”

El intérprete de ‘Las locuras mías, ‘Niégame tres veces’, ‘Cómo lo hizo’, ‘Cásate conmigo’, ‘Ya no me duele más’, ‘Materialista’, ‘La indiferencia’, ‘Por un beso de tu boca’, Loco Paranóico’, ‘La gringa’ , y más, se radicó en la ciudad de Miami hace más de 10 años junto con su esposa y sus tres hijos Luis José, José Silvestre y Mónaco.

¿Por qué Silvestre Dangond se fue de Colombia?

Recientemente, durante una entrevista con ‘Dímelo King’, Dangond les contó a sus seguidores que el momento en el que tomó la decisió n se dio porque las amenazas comenzaron a llegar por llamadas telefónicas y él ya no podía más.

“Comienzo a tener problemas de seguridad acá con la cuestión de la finca y eso. Me hicieron par de llamadas y yo no puedo vivir en zozobra, yo que soy más paranoico … y con esas llamadas y mis peladitos, yo comencé a pensar lo que no era”, aseguró Silvestre.