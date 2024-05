Universidades privadas, en alerta: reforma a la educación avanza con puntos que podrían abrir la puerta a injerencia del Gobierno

Las reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro no han tenido un camino fácil al interior del Congreso de la República. La reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado, la pensional está en aprietos por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y la laboral ni siquiera tiene los acuerdos necesarios para empezar a debatirse.

Ad portas de que inicie el debate, se han venido llevando a cabo audiencias públicas que muestran algunos puntos que tienen en alerta a las universidades privadas, las cuales podrían perder su autonomía si no se llega a un acuerdo.

Presidente Petro abrió la puerta a implementar sus polémicas reformas sociales por decreto si no son aprobadas en el Congreso

Esto es preocupante para representantes de las universidades privadas como Rolando Roncancio, rector de la Universidad de la Sabana, quien participó en la última audiencia pública. El líder de la institución asegura que el proyecto cuenta con “valiosas disposiciones”, pero no niega que existen posibles peligros en la poca mención a la autonomía universitaria.

En esto coincidió Andrés Felipe Bedoya, secretario general de la Universidad del Tolima: “Obedece a que cuando comparamos la definición de educación, nuestra Constitución la define como un derecho, un servicio público y una obligación del Estado, pero no lo define como bien común. Agregar esa definición es nocivo”.

Y se opuso públicamente al artículo 12 por la posible amenaza a la autonomía universitaria: “También afecta la democracia representativa. Dice que ‘se prohíbe cualquier forma de delegación que sustituya la elección directa’. Resulta que la democracia representativa se llama democracia por delegación . En este cuerpo colegiado no amerita explicar lo vulneratorio que sería violar la democracia representativa”.

Así está el clima en la Comisión Primera

“Aunque la ley está repleta de objetivos loables que suenan bien, también me preocupa su enfoque estatista y anacrónico”, indicó el parlamentario de Cambio Radical.

“Por el trámite que se dio en la Cámara, quedó en el aire la idea de que este proyecto no es peligroso o no tiene elementos que se deban ajustar. Por todo lo que expliqué, la estatutaria tiene la capacidad de decidir hacia dónde irán los demás proyectos de ley del Gobierno en materia de educación. Estamos definiendo el rumbo de la educación del país. No es un tema menor y el país debe tener claro que hay elementos que tenemos que ajustar”, opinó el senador.