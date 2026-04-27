Iván Cepeda se refuerza: sectores de derecha aterrizan en la campaña del Pacto Histórico y presentan la Alianza por la Vida

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, formalizó la coalición con la que irá a la primera vuelta, programada para el 31 de marzo. Él estará rodeado de partidos políticos y movimientos de la izquierda, y también de algunas estructuras tradicionales de la derecha.

En un evento que lideró este lunes en Bogotá, Cepeda presentó la Alianza por la Vida, conformada por los verdes, En Marcha, Central Unitaria de Trabajadores, Esperanza Democrática, Comunes, Libres, movimientos indígenas y disidencias de los conservadores, liberales y de la U, entre otros.

Gustavo Bolívar y su tesis de por qué Iván Cepeda condiciona los debates presidenciales

Los líderes de estas organizaciones anticiparon que el objetivo es que Cepeda y Aida Quilcué, su fórmula vicepresidencial, consoliden su eventual triunfo en la primera vuelta. Así las cosas, se les pidió que busquen votos en los territorios alejados e insten a movilizarse alrededor de la coalición.

“No es solo una disputa política. No es solo un asunto electoral. Es una elección profunda, histórica y ética de dos caminos distintos, es la definición del tipo de sociedad que queremos ser, y en esa decisión no podemos ser neutrales, lo decimos con claridad”, dijo Iván Cepeda.

Lanzamiento Alianza por la Vida, Iván Cepeda y Aida Quilcue. Foto: Alejandro Acosta

La Alianza Verde formalizó su adhesión al proyecto de la izquierda, luego de varias semanas de disputa entre la dirección nacional y los legisladores actuales y electos. La formalización la hizo ante los asistentes la congresista y copresidenta del partido político, Carolina Espitia.

“Como los paisajes de nuestro país, en el Verde también hay muchas tendencias. Mayoritariamente, el día viernes, tuvimos una decisión institucional, y esa decisión es respaldar la continuidad del proyecto del cambio de nuestro país”, comentó Espitia.

Foto de Iván Cepeda con Iván Márquez que publicaron en X desató airada reacción de Gustavo Petro: este fue el mensaje

De igual manera, se dio a conocer que algunos sectores de los conservadores, liberales y de la U levantaron su mano para sumarse a la campaña de Cepeda. Uno de ellos es el congresista Fernando Niño, que corre el riesgo de enfrentar una sanción del Partido Conservador, que se decantó por Paloma Valencia.

“Tomé la decisión consciente y voluntaria de sumarme a esta gran Alianza por la Vida. Lo hago porque, de donde vengo, de mi territorio, Cartagena, padece muchas desigualdades”, mencionó Niño en la cumbre de organizaciones de izquierda este 27 de abril en el hotel Tequendama.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: COLPREMSA

De acuerdo con las proyecciones de la campaña presidencial, es probable que Iván Cepeda siga acumulando más respaldos, tanto de la izquierda como de las disidencias de los partidos políticos tradicionales, quienes no estarían conformes con las candidaturas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, ni las del centro.