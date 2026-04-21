Le recuerdan a congresista del Partido Conservador que está sancionado por respaldar a Iván Cepeda

La representante a la Cámara Juana Carolina Londoño, del Partido Conservador, le recordó a su colega de bancada Fernando Niño, durante la plenaria, que la colectividad tomó la decisión de respaldar la candidatura de Paloma Valencia, a pesar de que él ha mostrado su apoyo a Iván Cepeda, por lo que habría sido sancionado por la colectividad.

“Sería una incoherencia no acompañar hoy una gran alianza por la vida y por eso manifesté mi condición y rechazo de manera injusta una sanción que, por segunda oportunidad, me coloca el partido. No volveré a hablar, presidente, hasta que el partido me la levante, y ejerceré todas las acciones judiciales”, afirmó Niño.

Partido Conservador respaldará a Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial

Por su parte, la representante Londoño le reclamó que hay que ser claros y que no puede posar de “víctima”. “Los estatutos del Partido Conservador son muy claros, artículo 1: el Partido Conservador es un partido de centroderecha y cuando se habla de sanciones disciplinarias o administrativas, también son muy claros los estatutos del partido”, reclamó la congresista.

Agregó que la bancada ya había tomado la decisión de apoyar a un candidato a la Presidencia de derecha, que en este caso sería Paloma Valencia.