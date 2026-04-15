Paloma Valencia se reúne en el Congreso con el Partido Conservador para definir si respaldan su candidatura

Cada vez pareciera más cercano el apoyo que le daría el Partido Conservador a Paloma Valencia de cara a la primera vuelta presidencial. En la mañana de este miércoles, 15 de abril, se reunieron en un salón del Capitolio Nacional los miembros de la bancada de ese partido y la candidata de la Gran Consulta por Colombia.

Paloma Valencia se reunió con el Partido Conservador. Foto: Suministrada

El encuentro fue liderado por Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, y varios de los congresistas han expresado su opinión sobre lo que deberían hacer de cara a la primera vuelta presidencial.

Una de las decisiones que se espera que se anuncie es si la colectividad decide respaldar a Valencia en ese proceso.

Aunque se exploró la posibilidad de respaldar a Abelardo de la Espriella y algunos líderes del Partido Conservador hablaron de esa posibilidad, tras el portazo del abogado la balanza estaría más inclinada a Valencia.