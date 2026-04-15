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Paloma Valencia se reúne en el Congreso con el Partido Conservador para definir si respaldan su candidatura

La colectividad se encuentra en conversaciones con la senadora para llegar a acuerdos.

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Redacción Semana
15 de abril de 2026, 9:57 a. m.
Los miembros del Partido Conservador se reunieron con Paloma Valencia.
Los miembros del Partido Conservador se reunieron con Paloma Valencia. Foto: Suministrada API

Cada vez pareciera más cercano el apoyo que le daría el Partido Conservador a Paloma Valencia de cara a la primera vuelta presidencial. En la mañana de este miércoles, 15 de abril, se reunieron en un salón del Capitolio Nacional los miembros de la bancada de ese partido y la candidata de la Gran Consulta por Colombia.

Paloma Valencia se reunió con el Partido Conservador.
Paloma Valencia se reunió con el Partido Conservador. Foto: Suministrada

El encuentro fue liderado por Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, y varios de los congresistas han expresado su opinión sobre lo que deberían hacer de cara a la primera vuelta presidencial.

Una de las decisiones que se espera que se anuncie es si la colectividad decide respaldar a Valencia en ese proceso.

Aunque se exploró la posibilidad de respaldar a Abelardo de la Espriella y algunos líderes del Partido Conservador hablaron de esa posibilidad, tras el portazo del abogado la balanza estaría más inclinada a Valencia.