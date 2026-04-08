El Partido Conservador se anticipó y cerró la puerta a la nueva reforma tributaria propuesta por Gustavo Petro: “Tiene claros fines electorales”

El Partido Conservador se adelantó y le cerró la puerta a un respaldo político en el Congreso a la reforma tributaria que volvió a anunciar en la noche de este martes, 7 de abril, el presidente Gustavo Petro en su tradicional consejo de ministros. El jefe de Estado hizo el anuncio a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial y a cuatro de dejar su poder en la Casa de Nariño.

“Ministro del Interior (Armando Benedetti) alistémonos a presentar el proyecto de ley de financiamiento del Estado de nuevo porque el presupuesto sigue desequilibrado y no se han tomado las medidas para equilibrarlo”, pidió públicamente Petro.

Y anunció que, si el Congreso una vez más no respalda la ley de financiamiento, él podría acudir a otra declaratoria de emergencia económica.

El presidente Gustavo Petro durante su consejo de ministros. Foto: X Infopresidencia

“Como está reunido el Congreso y puede debatirlo, lo que era la emergencia económica, hoy suspendida, pasará a ser un proyecto de ley inmediato, con mensaje de urgencia y firmado por mí. Ojalá mañana podamos presentarlo, para que entre en discusión nuevamente, por tercera vez, en las comisiones. Y si este Congreso no lo aprueba, lo hará el siguiente; y, si es necesario, decretaremos una nueva emergencia económica”, precisó.

El Partido Conservador, a través de su cuenta oficial de X, se anticipó a su decisión. “El Partido Conservador rechaza la nueva reforma tributaria anunciada por el Gobierno. No se trata de una política responsable para financiar el desarrollo del país, sino de una maniobra destinada a poner más impuestos a las familias con claros fines electorales, en un momento de urgencias políticas que el Gobierno no logra disimular".

El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y añadió: “Frente a esta improvisación fiscal, defendemos con firmeza la autonomía del Banco de la República. Solo una institución independiente puede seguir combatiendo el peor impuesto que pagan los colombianos: la inflación, que le roba a las familias su capacidad adquisitiva, castigando especialmente a los más vulnerables y amenaza la estabilidad que tanto nos ha costado construir”.

El trapo azul dejó claro que el déficit fiscal que hoy pretende resolver el Gobierno con más impuestos “es, en realidad, la consecuencia directa de su propio exceso de gasto irresponsable. Esto significa que, al final, serán las familias las que paguen con más impuestos, mientras el Gobierno sigue gastando sin control. Colombia necesita orden, disciplina fiscal y un gobierno que entienda que el dinero público no es ilimitado ni está al servicio de sus urgencias electorales”.

El senador del partido Conservador, Efraín Cepeda, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Suministro

Lo más probable es que, si el Gobierno radica el nuevo proyecto de ley de financiamiento, el conservatismo acudirá a declarar la decisión de bancadas porque no es secreto que un sector importante de la colectividad es cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro.