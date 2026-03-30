Estalla crisis en el Partido Conservador: Efraín Cepeda podría salir de la dirección

En los denominados partidos tradicionales hay preocupación por los resultados del pasado 8 de marzo, cuando los colombianos eligieron la nueva composición del Congreso de la República.

Por ejemplo, en el conservatismo todavía se habla de lo ocurrido y de la elección de 10 senadores y de 20 representantes a la Cámara. En las dos corporaciones perdieron curules.

Por esa razón, al interior de la colectividad se está hablando de una crisis, ya que las bases no están conformes con el papel de Efraín Cepeda en la dirección del partido.

Según la periodista Darcy Quinn, hay voces al interior del conservatismo pidiendo la renuncia de Cepeda, que también ha sido mencionado en el escándalo del Invias.

Supuestamente, dicha petición de que se aparte del cargo ya se le ha expresado a Cepeda, pero él no ha respondido esas solicitudes.

En todo caso, Cepeda no aspiró al Congreso y terminará su trabajo legislativo el 20 de julio, y en los próximos días los conservadores deberán definir si apoyan a Paloma Valencia o a Abelardo de la Espriella para las presidenciales.