¿Abelardo o Paloma? Llegó la hora de decidir en el Partido Conservador

A pesar de que algunas voces al interior del Partido Conservador intentaron crear un manto de duda sobre un posible apoyo a la aspiración presidencial de Iván Cepeda, la realidad es que la colectividad descartó por completo esa posibilidad.

Por esa razón, el directorio nacional mantuvo el liderazgo de Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, para que adelante los acercamientos con las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella para que la colectividad defina su respaldo de manera institucional.

Así las cosas, Cepeda deberá adelantar las conversaciones con las dos campañas presidenciales y mostrarle a las colectividades las realidades políticas con la finalidad de que se tome una decisión final.

Así mismo, SEMANA conoció que no es cierto que exista una división al interior del conservatismo y que las decisiones será tomadas bajo consensos.

Se mantiene el liderazgo de Efraín Cepeda y respaldó que siga avanzando en los acercamientos con las dos campañas