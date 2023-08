Silvestre Dangond, al borde del llanto, subió preocupante video: “No aguanto más”

Silvestre Dangond, sin duda alguna, es uno de los exponentes más importantes de la música vallenata en Colombia y a nivel internacional de los últimos años. No obstante, esta semana preocupó a todos sus seguidores debido a que subió una emotiva publicación en redes sociales.

“Primero, ubícate”: Silvestre Dangond no se aguantó y dejó callado a seguidor que lo criticó por su música

“La verdad no sé por dónde empezar. Después de tanto tiempo lleno de inseguridades, de miedos, de dudas, y tratando de ser fuerte y de mostrar que todo está bien, quiero pedir disculpas a todo el equipo que se dispone a esperarme en un punto de grabación. No voy a ir”, indicó inicialmente.

Luego, expresó: “Esta información no necesita de nada extra, además de mi comunicación. Desde el 8 de enero que decidí retirarme de los escenarios, incumpliendo compromisos que ya había adquirido. Hoy se planeó un video, pero ya no aguanto más. Les voy a quedar mal a todos, porque para decir que quiero regresar no necesito hacer un video de alta calidad”.