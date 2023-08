Valeria Duque contará con una prestigiosa firma de abogados después de su escándalo con Rauw Alejandro

Rauw Alejandro fue quien confirmó la separación y se encargó de despejar todos los rumores de un engaño: “Sí, hace unos meses Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad [...]. Por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí” .

Por último, la modelo involucrada, que fue considerada como la tercera en discordia, también se pronunció al respecto: “Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando; soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas” .

Valeria Duque tiene a prestigiosa firma de abogados defendiéndola

La modelo paisa señaló que la responsable de difundir estas acusaciones es la hermana de una amiga de ella: “Una persona que no es amiga mía, que conocí hace muchos años, pero con la que nunca tuve una amistad [...]. No sé qué la impulsó a hacer esto, mi amiga me acepta que fue ella la que lo hizo y me comparte su contacto porque sabe bien que fue injusto conmigo”, dijo para la W.