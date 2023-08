VIDEO: Así fue el reencuentro de parte del elenco de Leandro Díaz

“Es cierto, me engañó”: se confirma separación de Orlando Liñan y Tita Contreras

Con el cantante Silvestre dangond debutando en la actuación y encarnando al legendario juglar Leandro díaz, fueron varios actores de renombre los que también se lucieron contando la historia del cantautor y músico colombiano, quienes no solo desempeñaron a la perfección sus roles, sino que congeniaron tan bien en los sets de grabación que generaron una hermandad muy fuerte entre ellos.

Las tres costeñas y Silvestre no se habían vuelto a encontrar luego de haber terminado de hacer la serie, sin embargo, hace pocas horas volvieron a reunirse y el momento quedó registrado en un clip que se realizó con varias postales en movimiento, que finalmente fueron publicadas en una compilación en el perfil oficial de Bossa en Instagram.

“Eres vida ❤️❤️❤️¡Love you!”, escribió la samaria Viña. Por su parte, De León se decantó con la siguiente frase: “¡Jajajajajaja! MI AIIIIDI, inyectas felicidad… Por más encuentros compartiendo la vida”. Dandong es el único que no se ha pronunciado sobre la publicación, sin embargo, él aparece igual de emocionado y feliz en las imágenes como sus compañeras de set, quienes lo guiaron y le dieron pautas en su primer protagónico en la televisión.

“Se viene Leandro Díaz Vol.2 jajajaja”, “Ay me encanta este parche de costeños, ¡es una maravilla!”, “Los amooooo. Saquen otra novelita juntos🫶🏻”, “Este parche está bello, me imagino los cuentos que echaron”, “No esa m..😂😂😂😂 Nos representa a nuestra Costa ❤️ the Best😍🔥”, “Los costeños mas lindos y queridos”, “Hayyy noooo, yo amoooo este team costeño ❤️”, “La samaria, el guajiro y las cartageneras… Qué parche más bueno”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Aida.