Mauro Urquijo reapareció y confesó por qué no ha vuelto a salir en televisión

“Mi memoria quedó molestando, entonces (me da miedo) que de pronto esté grabando y tenga que pedir que corten porque no me acuerdo de la letra”, confesó el actor.

View this post on Instagram

“Estuvo íntimamente con una mujer. Él dice que no estaba lúcido cuando se metió conmigo, pero si vemos las entrevistas anteriores, dice que se enamoró de mí, no porque le hubiera dicho que era una mujer trans, sino porque parecía una mujer. Entonces, ahora se quiere lavar las manos y explicar su orientación sexual, quizás, para conseguirse alguna mujer”, dijo a Lo sé todo.

Incluso, en aquel momento aseguró que ya no estaba enamorada del actor y que no le interesaba volver con él.

“Ya no estoy enamorada de él, pero me duele por ese desagradecimiento. Estuve las 24 horas de día protegiéndolo. Cuando se enfermaba, me veía a mí, dormía abrazada con él. Me tocaba despertarlo para llevarlo al baño. En las noches le quitaba el suero. Yo era quien lo bañaba. Yo era quien lo limpiaba”, reveló con molestia y bastante tristeza.