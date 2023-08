La frenada que le pegó Claudia Bahamón a una participante en ‘MasterChef’: “No me hables”

“Muy flaca y vieja”: Carolina Cruz no se quedó callada ante las críticas que recibe por su cuerpo

Contexto: “Muy flaca y vieja”: Carolina Cruz no se quedó callada ante las críticas que recibe por su cuerpo

“Oye, Claudia Bahamón, por qué te dejaste poner delantal negro si la condición era que si ellos no te llamaban, te ponías el delantal negro, pero ellos sí te llamaron. O sea que no tenían por qué ponerte ese delantal” , refutó un usuario a través de Twitter. Bahamón es un personaje querido por televidentes y participantes, pero hace poco tuvo un fuerte encuentro con una de las concursantes más controversiales de la temporada: Martha Isabel Bolaños.

Claudia Bahamón no se aguantó nada y le respondió a Martha Isabel Bolaños en ‘MasterChef’

Se pudo ver en los avances del capítulo que Martha Isabel, recordada por su papel de La Pupuchurra en la novela ‘Betty, la fea’, tiene una actidud fuerte frente a la presentadora Claudia Bahamón por el estrés de la competencia y de inmediato Bahamón no se deja tratar así: “A mí no me hables mal”, le dice la conductora a esta actriz.