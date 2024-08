Silvestre Dangond confesó ‘daño’ que le hizo protagonizar famosa telenovela: “Sufrí mucho”

“ Muchas veces me encontraba con cosas que decía, ‘esto que le pasó a Leandro me pasó a mí’. Él no veía, pero yo sí veía. Entonces, yo me empecé a confundir y me comencé a meter mucho en el personaje y el personaje en los últimos momentos sufría muchísimo ”, señaló.

“Yo terminé con esa tristeza y no me provocaba ir a tarima […]. Aproveché el momento para cambiar de ‘look’, no quería seguir viéndome como Leandro. Me veía al espejo y me veía anciano. Me colocaba ropa juvenil y me seguía viendo con años encima”, apuntó.