Silvestre Dangond expuso problema que tuvo con sustancias y el alcohol; se confesó sobre ‘oscuro’ pasado: “Me descontrolé”

Silvestre Dangond es considerado uno de los artistas más famosos del género vallenato en la actualidad, debido al fuerte y sólido impacto que tuvo en miles de personas, tanto a nivel nacional como internacional. El colombiano ha sido un ícono de la nueva ola de la industria musical, gracias a la experiencia que tuvo con otros ritmos en sus proyectos, lo cual ha hecho que destaque sobre otros rostros famosos.

No obstante, con el pasar del tiempo, se abrió camino con su voz, sus sonidos y sus propuestas, demostrando toda la creatividad y talento que lleva en su interior desde muy joven. El intérprete ha contagiado a sus seguidores con sus álbumes y los shows que ha dado en los últimos años, demostrando el contundente potencial que lleva en la sangre.

Silvestre Dangond reunió una gran fanaticada a lo largo de los años, demostrando que se ubicó como una de las estrellas más importantes de la música en Colombia. Al obtener este reconocimiento, la celebridad llamó la atención con detalles de su vida, los cuales fueron salieron a la luz poco a poco.

Silvestre Dangond ha hablado de sus problemas del pasado. | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

Recientemente, en diálogo con Molusco TV, el vallenatero abrió su corazón y navegó en un lado oscuro de su pasado, que, sin duda, le dejó aprendizajes y huellas que aún conserva en su memoria. El cantante habló de sus excesos y adicciones, mencionando los procesos que realizó para salir de dicho camino.

“Yo jugué mucho con el tema de la droga y no le di importancia. Sentí que la dominé en su momento. Fui más inteligente que la droga. Era pasajera. Y mucha gente me juzgaba. Cuando me decían que estaba drogado, no lo estaba. Me gustaba drogarme después de los conciertos. Después de que saliera del compromiso, comenzaba mi rumba. Yo jugué con ese tema muchas veces. Llegó un momento en el que entré en un conflicto interno. Me despaché muy fuerte y empezó a hacer lo suyo la droga y el alcohol, aunque he tenido más problema con el alcohol que con la droga”, comentó.

Silvestre Dangond afirmó que en un instante llegó a considerar hacerse daño, ya que se estaba descontrolando y su cuerpo tuvo altibajos muy crudos que le pasaron factura. Aunque luchó en ocasiones por salir de las adicciones, el proceso no era sencillo y recaía, por lo que tomó manos en el asunto y fue algo radical.

Dangond contó sobre el exceso con consumo de sustancias. | Foto: Instagram: Silvestre Dangond

“Llegó un momento en el que me quería hacer daño. Le daba y le daba para que me pasara algo. Me descontrolé, me engordé, tuve momentos de abstinencia que no me dejaba salir de ese infierno. La cagada de esa vaina es la abstinencia. Cuando el cuerpo te pide sin querer, estás jodido. A mí me pasó. Visité un centro de rehabilitación en Uruguay. Y me fue de maravillas, pero volví y caí. Y cuando me fui a un centro más fuerte. Tomé la decisión. No me voy pal centro (de rehabilitación), pero me voy a cuidar. Esta batalla no la pierdo. Estoy en plena limpieza y llegan los Carnavales de Barranquilla. Fue una prueba difícil”, indicó, de forma sincera.

“A mí me llevó la jodedera y el ocio. Saber qué se siente. En el pueblo en el que yo nací no se hace más nada. He querido tomar la iniciativa para hacer campañas, porque en esos pueblos no se hace nada. No hay centros comerciales, no hay sitios para distraer la mente. No se hace más nada: tome, tome, tome y tome y el trago va ligado con otra vaina y ahí empiezan los demonios a florecer”, dijo.

Silvestre Dangond le dio un giro a su realidad, enfrentó sus adicciones y entendió que esta etapa personal era con otro enfoque, ya que debía luchar por su familia, su futuro y la prometedora carrera que seguía creciendo.

“Hoy me siento con más responsabilidad. Mi época de turbulencia hice lo que quise, como quise, con muchas irresponsabilidades. Fui un papá ausente por muchos años de mis dos primeros hijos, por eso mi relación con mis hijos menores es diferente a la que tengo con mis hijos mayores, no es mala, pero le he dedicado más tiempo al hogar hoy en día”, mencionó.