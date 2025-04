Gustavo Petro estalló al criticar que Epa Colombia recibió una mayor condena que su exfuncionario Sneyder Pinilla: “Es un hp”

“Y condena más el gesto de protesta que el robo del erario, el robo a los pobres, que es robarse el presupuesto. Y entonces dejo ahí la reflexión, porque entonces tenemos un sistema de justicia que es injusto, que no se traza hacia la verdad, sino que se traza hacia el castigo”, dijo el presidente en el evento en el Meta con varios detenidos.

“Va a salir primero de la cárcel él que la señora Epa y me dice la ministra de Justicia que mientras él se puede ir a pasear por el mundo con los dineros que no entregó a disfrutar del mundo, ella nunca podrá salir del país porque al ser acusada y condenada por terrorismo queda marcada en todos los aduanas de todos los aeropuertos del mundo y no la van a dejar entrar a ninguno”, insirió el mandatario colombiano.