Orlando Liñán le dijo adiós a papel en famosa novela colombiana por ser presentador en ‘Buen día, Colombia’

Orlando Liñán, el actor de 37 años protagonista de la novela de Diomedes Díaz, cantante y presentador del programa matutino Buen día, Colombia, habló recientemente acerca del programa mañanera en el que está día tras día y soltó una confesión en la que dejó ver que para estar allí, le dijo no a una importante e interesante propuesta.

En conversación con la emisora Tropicana, en el programa ‘Cómo amaneció Bogotá’, Liñán habló del éxito que llegó a su vida luego de que interpretara a Diomedes en la novela biográfica que le hicieron al cantante vallenato, más conocido como el cacique de la junta, en el año 2015.

El también presentador mencionó en simultaneo de su ingreso al matutino, también se encontraba realizando el casting para el personaje en la novela del también cantante vallenato Leandro Díaz.

“Cuando yo entré a Buen día, Colombia, había un personaje para una telenovela que estaba prácticamente muy avanzado y gracias a Dios creo que iba a ser mío y fue en Leandro", dijo el cantante, que hoy en día presenta su más reciente álbum: de parranda con el timbre original.

Si bien se pensó que audicionó para darle vida al propio e icónico Leandro, Orlando Liñán negó esto y afirmó que se trató de un papel secundario.

“No fue para hacer a Leandro sino a otro personaje, yo hice la propuesta y gustó muchísimo, pero en ese momento también hice casting para Buen día, Colombia y preferí quedarme ahí“, confesó el cantante.

Según lo mencionado por Orlando, rechazó esta oportunidad de estar en una nueva telenovela, ya que estar en el programa matutino le brindaba la oportunidad de poder explorar otros mundos y continuar con su carrera de cantante sin que se viera interrumpida, lo cual no se puede lograr mucho destacándose como actor, ya que se necesitan varias y largas horas de grabación para que la producción quede perfecta.

“Era algo distinto, iba a mostrar una nueva faceta y me gustó más. Me da la independencia de estar los fines de semana en conciertos, compartir con la gente y es más bacano”, concluyó.

Pese a que Liñán si ha tenido más tiempo para desempeñar sus diferentes versiones, por un tiempo estuvo ausente también del matutino debido a que sufrió un accidente que lo dejó lesionado, y esto lo confirmó en La Corona TV.

En medio de risas, Ariel le preguntó “¿Es cierto que usted medió la pata?, a lo que el actor y también cantante respondió: “¡Sí, la metí con toda! Y esta vez fue literal, porque fue con el pie... otras veces la he metido, pero de otra forma".