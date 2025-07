Orlando Liñán reveló diagnóstico médico que lo tiene ausente de ‘Buen día, Colombia’; está incapacitado e inmovilizado

Desde hace varias semanas, se hizo notable la ausencia del cantante vallenato y también presentador Orlando Liñán en el programa 'Buen día, Colombia’, y muchos de los seguidores, de él como del programa, empezaron a preguntarse el motivo de que no estuviera en el matutino.

Aunque la producción del programa no emitió un comunicado oficial sobre su ausencia, varios compañeros del set expresaron en pantalla durante una de las emisiones cuánto lo extrañaban y manifestaron su deseo de verlo regresar pronto.

Orlando Liñán fue atendido de urgencias por tema de salud. | Foto: Instagram @orlandolinan

Según indicaron los presentadores, todo dependería de la evolución de su estado de salud y de las noticias que surgieran, pero confiaban en que el cantante pudiera reincorporarse próximamente al programa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el también actor compartió una imagen en la que aparecía con un traje claro, una férula en el pie izquierdo y apoyado en un llamativo bastón plateado.

Aunque no dio mayor detalle sobre el accidente que lo dejó lesionado, el post generó numerosas preguntas entre sus seguidores.

En el mensaje que acompañó la fotografía, escribió con un toque de reflexión y optimismo: “Sumémosle a esta recuperación: 1 pastilla de paz, 2 cucharadas de tranquilidad, 1 inyección de amor de familia”.

Accidente que sufrió Orlando Liñan que lo tiene lejos de 'Buen día, Colombia’

En conversación con el Gordo Ariel, presentador de 'LaCorona TV’, Orlando Liñán reveló cómo fue el accidente que sufrió por el que tiene lesionado el pie izquierdo.

En medio de risas, Ariel le preguntó “¿Es cierto que usted medió la pata?, a lo que el actor y también cantante respondió: “¡Sí, la metí con toda! Y esta vez fue literal, porque fue con el pie... otras veces la he metido, pero de otra forma".

Con ánimos de revelar más acerca de lo que le había sucedido, comentó: “De un momento a otro me empezó a doler el pie izquierdo. Al día siguiente fui donde el quiropráctico porque tenía que viajar a Houston, Estados Unidos, para cumplir con un concierto.

Para esto, le aplicaron una inyección. Sin embargo, la solución y la calma fue momentánea, pues luego de cumplir sus compromisos, el dolor volvió más fuerte.

Para ese momento, Orlando tenía programado otro concierto, pero este lastimosamente tuvo que cumplirlo estando sentado, ya que el dolor no le permitía estar mucho tiempo de pie.

Una vez piso Bogotá, asistió a consulta con el ortopedista, médico que tras hacerle ciertos exámenes le dio el diagnóstico de tendinitis en el pie izquierdo, por lo que lo inmovilizó.

“Me incapacitó, me pusieron el yeso y me dieron indicaciones para una recuperación adecuada. Pero quiero aclarar que no he cancelado ningún compromiso. Sigo firme, con las botas puestas”, afirmó.

Orlando Liñan revela que le hicieron brujería | Foto: Instagram @orlandolinan

En horas de la tarde del pasado viernes 18 de julio, el cantante se pronunció en las historias de su Instagram y reveló que tuvo un movimiento que afectó su recuperación.

“Acabo de salir de donde mi ortopedista, que ha estado muy pendiente de mi recuperación. Manda mucho reposo, caminar poco, eso sí me mandaron más medicamentos. Ayer me tocó subir una escalera y eso fue de pronto lo que me afectó mi recuperación, así que juicio”, dijo.