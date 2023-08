“Primero, ubícate”: Silvestre Dangond no se aguantó y dejó callado a seguidor que lo criticó por su música

“Sí, claro. Porque Las locuras mías no es, Recomenzar no es, Tengo no es, El silvestrazo no es, Mala jugada no es, El que te gusta soy yo no es, La bohemia no es, ¡en fin! Primero ubícate para yo saber en qué idioma hablamos. Y de ñapa las 28 de Leandro”, escribió el cantante como respuesta a su seguidor, sin informar sobre fechas o tiempos específicos de cuándo lanzará lo que está grabando en dicho estudio.