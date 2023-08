Yina Calderón reveló que tuvo que irse a vivir con su hermana: ¿está en quiebra?

Además de ser creadora de contenido, la nacida en el municipio de Oporapa, Huila, también ha emprendido otros caminos como ser DJ de guaracha y, recientemente, destapó su faceta de empresaria, aunque esto último no le ha sido nada fácil.

La influencer aseguró que el negocio lo desmontó debido a que los vecinos del sector le habían hecho la vida “imposible”, ya que no querían que un establecimiento comercial a nombre de ella estuviera en el barrio. Esta situación afectó mucho a Calderón, según expresó en su momento, por lo que decidió dejar de lado las redes sociales por algún tiempo.

Pues bien, después de algunos días de estar alejada de las plataformas digitales, la creadora de contenido reapareció en la escena para hablar de la situación que vive actualmente, asegurando que no la está pasando nada bien.

“No he tenido días fáciles, he tenido días súper difíciles, yo no soy una persona de ponerme a llorar aquí y de contar todo lo que pasa conmigo, pero ya estoy saliendo de eso”, señaló.