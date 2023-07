Esta fue la millonada que Yina Calderón perdió con la cerrada de su ‘Spa cervecero’

Yina Calderón no sale de un drama para estar metida en otro y esta vez no se trata ni de una de sus polémicas guarachas, ni de otra pelea con uno de sus colegas influencers, con los que cotidianamente se enfrenta con publicaciones venenosas y subidas de tono en las que se critican su apariencia, se sacan a relucir asuntos pasados que eran secreto y hasta se amenazan con enfrentamientos físicos.

“Yo decidí quitarlo para no seguir con este problema, porque era una angustia todos los días… Ya luego yo decidí que lo iba a montar también como un motel para cuando el spa no estuviera alquilado, yo lo dije y cuidado no van a un motel… Pero como el motel lo monta Yina Calderón, entonces es un problema… Debido a toda esta vida imposible que me hicieron estos amargados de este vecindario… Lo cerramos”, añadió Calderón.