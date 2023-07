Las palabras de Guajira tras la final del Desafío The Box que los televidentes califican de “arrogante”

La final de la edición 2023 de ‘El Desafío’ dejó a ‘Guajira’ en el centro de la polémica debido a ciertas actuaciones que tuvo a lo largo del programa, pero hubo una que no pasó desapercibida entre los televidentes y esta se dio en la última prueba.

Guajira, subcampeona de 'El Desafío the box' 2023. | Foto: Canal Caracol

La concursante no pudo evitar mostrar la decepción que sintió por no haber ocupado el primer lugar y haber caído frente a Aleja quien no estaba entre las favoritas para hacerse con el premio mayor del reality de competencia física y supervivencia del Canal Caracol.