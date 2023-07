Iván Lalinde confiesa si le cae mal ‘Guajira’, finalista del ‘Desafío The Box’

La última edición del Desafío The Box ya llegó a su fin y durante todas las semanas que estuvo al aire despertó una infinidad de pasiones no solo entre los televidentes, sino también entre los famosos que hacen parte de algunos shows de Caracol Televisión, canal que emitió en su prime time al reality, la producción que compitió por el mejor rating de las noches colombianas mientras estuvo al aire.

“No, a mí no me cae mal nadie del programa, es un espacio de entretenimiento, lo que pasa es uno comenta lo que ocurre en el capítulo anterior. Yo dije que a veces tenía momentos de ser muy fuerte. No me cae mal, es una bacana. Todas las personas que hay ahí son muy chéveres”, declaró el presentador de Día a día, quien dentro del matutino ha dejado salir algunas de sus opiniones personales frente a lo que pudo ver del concurso.