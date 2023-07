Manuel Turizo se ‘cotizó’ después de Copa Vacía, junto a Shakira: el artista anuncia gira por Estados Unidos y Canadá

El cantante colombiano de música urbana Manuel Turizo ha sido noticia en los últimos meses después del lanzamiento de Copa Vacía, el tema que interpretara junto a Shakira y que se convirtió en éxito en todas las plataformas musicales.

De hecho, Copa Vacía llegó a ser número uno en Youtube durante la última semana de junio. Y menos de 12 horas después del estreno de la canción, el videoclip ya había logrado acumular más de tres millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube, más de 26.000 comentarios y superar los 400.000 likes.

Los artistas lanzaron 'Copa Vacía' el pasado 29 de junio | Foto: @shakira

El tema, que fue lanzado el pasado 29 de junio, de inmediato causó reacciones en las redes. Por ello, casi un mes después de su lanzamiento ya suma 50 millones de visualizaciones en Youtube y al menos 2,2 millones de descargas en la plataforma Spotify.

En medio de esta buena rancha, Manuel Turizo anunció este martes el “2000 USA Tour”, una gira de 14 fechas en total que recorrerá varias ciudades Estados Unidos y Canadá.

La gira comenzará el próximo 6 de octubre en la ciudad de Miami, en el sur de Florida, y culminará el 3 de noviembre en Chicago (Illinois).

El intérprete colombiano se embarcará en una ruta por Norteamérica tras finalizar una exitosa gira por 24 ciudades de América Latina, en la que agotó las localidades en países como Paraguay, México, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile y su país natal, de acuerdo a un comunicado del sello discográfico La Industria.

Según Turizo, empezó a escribir a los 12 años, “era mi pasatiempo. Si estoy en un hotel y no tengo nada qué hacer, abro mi computador y me pongo a crear. Cuando me siento a escribir pongo mi mente en blanco y dejo que el subconsciente hable". / INSTAGRAM @manuelturizo | Foto: iNSTAGRAM @manuelturizo

El cantante de La Bachata, tema que se mantuvo durante 26 semanas en el primer puesto de la lista Latin Airplay de Billboard, no se ha quedado quieto y se encuentra por estos meses actuando en festivales de verano en Europa.

“Estoy ansioso por encontrarme con mi público en Estados Unidos. Quiero ofrecerles un show inolvidable”, manifestó el cantante, en declaraciones recogidas en la nota de prensa.

La gira, que comenzará en el James L. Knight Center de Miami, recorrerá las ciudades de Orlando (Florida), Georgia (Atlanta), Charlotte (Carolina del Norte) y Nueva York, así como las tejanas San Antonio, Hidalgo, Laredo, Houston y El Paso.

Una historia marcada por el éxito

Manuel Turizo, con apenas 23 años, es una de las voces más frescas de la música urbana en Colombia. Su historia comenzó en 2017, cuando se dio a conocer internacionalmente con Una lady como tú, canción que compuso en su propio computador, siendo aún un estudiante de colegio.

La magia de las redes hizo que ese ejercicio solitario y sin mayores ambiciones de este hijo de Montería lo convirtiera en un nombre obligado del género, que este año estrenará canción al lado de Shakira, la artista latina más grande de todas.

He “hecho lo que me sale del corazón. Solo hago música en la que creo. Todos los días me levanto a crear y ha sido bonito ver la respuesta de la gente”, dijo Turizo a SEMANA. | Foto: FilmMagic

“En Colombia cantaba en todas las discotecas, me subía a cualquier barra al principio de mi carrera”, confesó el artista en SEMANA, en la que además contó que ha “hecho lo que me sale del corazón. Solo hago música en la que creo. Todos los días me levanto a crear y ha sido bonito ver la respuesta de la gente”.

Y narró sus inicios: “Yo solo tenía 16 años. Uno no sabe si la canción que haces va a conectar con la gente, solo haces una canción porque te nace del corazón. Yo lo único que hice fue hacer la canción y montarla en una plataforma. La plataforma cobraba 9 dólares y había que pagar por tarjeta de crédito. Y un primo me prestó porque no tenía esa plata. La monté y la puse en YouTube y se hizo viral. Yo no esperaba absolutamente nada, era la primera canción que sacaba. No imaginé que ese fuera el comienzo de mi carrera”.