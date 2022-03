Manuel Turizo habló sobre su salud mental: ¿qué dijo?

Foto: Getty Images for Univision

El cantante colombiano Manuel Turizo habló sobre su salud mental y aseguró que pese a que no lo diagnosticaron con ansiedad, el artista se sintió ansioso por la pandemia del coronavirus, en especial durante la cuarentena que se vivió en el país en el 2020.

“El primer año de cuarentena me quedé en ‘standby’ de mi carrera. Yo personalmente no estaba conectado, estaba con la cabeza bloqueada [...] Siento que las personas ambiciosas somos más propensas a tener ansiedad. La ansiedad no te puede matar”, dijo el artista en una entrevista con el programa de entretenimiento ‘La red’.

Asimismo, dijo: “los jóvenes sentimos ansiedad porque no sabemos a donde ir o qué hacer [...] una cosa son las personas que padecen psiquiátricamente de depresión, pero yo no soy ese caso [...] pero hay un momento en el que te decaes, porque no tienes la mente concentrada en lo que es”.

Por ello, aseguró que la única forma cuidar la salud mental es desconectándose para volverse a conectar consigo mismo.

Hay que señalar que la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud que puede hacer que la persona sude, se sienta inquieta y tensa o tenga palpitaciones fuertes, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Estados Unidos.

Una persona puede sentirse ansiosa cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de presentar un examen o antes de tomar una decisión importante. Sin embargo, si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad el miedo no es temporal y puede ser abrumador.

De hecho, la Biblioteca reveló que los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones personales.

Por tal razón, el portal Soy Carmín reveló algunos hábitos que deben evitar las personas que sufren de ansiedad como, por ejemplo, saltarse la comida, pues el portal señaló que esto podría generar bajones de azúcar y estrés en el cuerpo.

Otra recomendación es evitar la cafeína, pues esta sustancia produce una sensación “similar a cuando se está en peligro” y esto genera ansiedad y estrés.

Asimismo, señaló que es importante estar hidratado y se debe evitar la deshidratación, ya que eso hace que el corazón lata más rápido y esto genera una alteración en el sistema nervioso.

Sombre la misma línea, señaló que es importante evitar no hacer ejercicio y lo mejor es hacer así sea 30 minutos de alguna actividad física, pues la actividad física puede ayudar a aumentar la producción de los neurotransmisores del cerebro que hacen sentir bien, denominados endorfinas. No obstante, los extremos son malos y no se debe realizar mucha actividad física, pues el portal señaló que se produce una hormona que genera estrés.

Adicional, señaló que es mejor evitar el alcohol, pues estas sustancias “alteran los neurotransmisores del cerebro”.

La última recomendación del portal es evitar no dormir, pues el sueño es esencial para gozar de una salud óptima y lo que recomiendan los expertos es dormir entre siete y ocho horas por la noche. Además, la falta de sueño puede afectar negativamente el humor y el temperamento, así como la habilidad para concentrarse en las tareas cotidianas.

De todos modos, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guie el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para casos generales.