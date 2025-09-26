Sofía Vergara es una de las artistas colombianas que se ha destacado por su éxito en el nacional e internacional como actriz, presentadora y productora de televisión en diferentes programas y reconocidas producciones que le han permitido obtener algunos premios.

Su aparición en las pantallas ha marcado historia, pues fue la primera mujer latina en ser jurado de America’s Got Talent en 2020, un programa estadounidense que reúne a participante de todas partes del mundo que buscan demostrar su talento y concursan para lograr ser los ganadores del gran premio.

La barranquillera ha participado en varias temporadas, incluyendo la de este año que llegó a su fin el día jueves 25 de septiembre y dejó como ganadora a Jessica Sánchez, quien recibió una alta cantidad de dinero. Sin embargo, lo que más sorprendió al público y televidentes fue la presentación del cantante Manuel Turizo.

De igual manera, el intérprete colombiano de La Bachata, canción que cantó en el escenario, compartió a través de sus redes sociales un video del encuentro con Sofía Vergara antes de ingresar al popular programa.

“Espérate, espérate que yo estoy con una reina de Colombia”, dijo Manuel mientras mostraba a la empresaria y le daba una vuelta para presumirla.

En el momento en el que aparece Sofía, ella le pide que le ponga un filtro, a lo que el cantante le responde: “Pero, te ves bella así”, y la actriz le expresa que es para no verse vieja al lado de él, y el comentario desató risas, pues siempre ha sido admirada por su belleza.

Por otro lado, Vergara subió una foto junto a Turizo y generó todo tipo de reacciones, entre ellos opiniones por parte de los colombianos, que resaltaron el encuentro de los artistas como muestra del talento del país cafetero, incluso Turizo dijo: “Más colombianos que una yuca con suero”.

“Colombia en la casa”; “mis colombianos favoritos”; “la dupla perfecta”; “eres muy hermosa Sofia”; “¡qué lindos! Colombia por delante y la costa caribeña”; “amé este encuentro”; “la costa manda”; “que Viva Colombia”; “¡la costa presente! Ahora sí se compuso”, fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué Sofía Vergara no asistió a los Premios Emmy 2025?

La edición no. 77 de uno de los eventos más importantes en la industria, premió a la mejor programación televisiva estadounidense en Los Ángeles el pasado domingo 14 de septiembre.

Productores, actores y creadores fueron parte de los asistentes de la considerada noche dorada, pero Sofía Vergara, una de las figuras que siempre deslumbra en la alfombra roja y destaca por su auténtico vestuario, no logró llegar.