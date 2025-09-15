Suscribirse

Sofía Vergara alarmó con foto de sus ojos y expuso porque no fue a importantes premios: “No llegué a los Emmy, pero sí a emergencias”

La Toti mostró lo sucedido y se tomó con algo de broma la situación.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

15 de septiembre de 2025, 6:25 p. m.
Sofía Vergara no asistió a los premios Emmy por ir a emergencias.
Sofía Vergara no asistió a los premios Emmy por ir a emergencias. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @sofiavergara

La ciudad de Los Ángeles fue escenario de lujo y elegancia el domingo 14 de septiembre, cuando se celebró la 77ª edición de los Premios Emmy, el evento más importante de la industria televisiva.

Considerada la noche dorada de la pantalla chica, la gala reunió a productores, actores y creadores que compiten cada año por uno de los galardones más codiciados del medio.

Antes de la ceremonia, los reflectores se concentraron en la alfombra roja, donde las grandes estrellas desfilaron bajo un radiante sol de septiembre.

Premios Emmy: dará inicio a la esperada ceremonia
Premios Emmy 2025 | Foto: Getty Images

El despliegue de moda, glamour y estilo convirtió al encuentro en una vitrina para las principales tendencias que marcarán la temporada de premiaciones.

Más allá de los reconocimientos, los Emmy también funcionan como una antesala del ambiente que rodea a los Óscar, dando inicio a una serie de eventos que definen el pulso cultural y estético de Hollywood.

Contexto: Sofía Vergara confesó curiosa práctica e ingrediente casero con el que logra su belleza: “Me toca cuidarme”

Sofía Vergara no asistió a los Premios Emmy 2025

Fueron bastantes los asistentes a este reconocido evento, pero una de las que más se esperaba era la de la famosa actriz colombiana Sofía Vergara, pues es una de las mujeres que siempre deslumbra en la alfombra roja con su gran atractivo y estilo para vestir.

La barranquillera, que se destacó por su actuación en Griselda, Modern family, y aparte es jurado en America’s Got Talent, no pudo ir a este importante evento.

Contexto: Esta es la razón por la que Sofía Vergara no viene seguido a Colombia: “Siempre voy a un entierro o un matrimonio”

A través de su cuenta oficial de Instagram que reveló lo que le había impedido llegar a los Emmy: una fuerte alergia en uno de sus ojos.

La Toti, como también es conocida Sofía Vergara en Colombia, publicó unas fotografías y un video de cómo lucía su ojo con un mensaje que dentro de todo fue gracioso para muchos.

“No llegué a los Emmy, pero sí a emergencias”, escribió Sofía en primera instancia.

Además, se excusó por faltar al evento: “¡Perdón, tuve que cancelar! ¡La alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!“, añadió.

Esto que atravesó la actriz fue comentado en las redes sociales y fueron sus seguidores quienes dejaron todo tipo de reacciones: “O sea, hasta con el ojo chueco esta mujer es hermosa”; “Hizo reacción al pegamento de las pestañas”; “El que peleó fue el Canelo, no tu mi amor”; “Y sin embargo, ella sigue siendo hermosa”; “A veces esas situaciones inexplicables son bendiciones”; “Incluso con el ojo dolorido sigues siendo tan hermosa... Dios mío”, dejaron.

