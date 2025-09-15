Sofía Vergara alarmó con foto de sus ojos y expuso porque no fue a importantes premios: “No llegué a los Emmy, pero sí a emergencias”

La ciudad de Los Ángeles fue escenario de lujo y elegancia el domingo 14 de septiembre, cuando se celebró la 77ª edición de los Premios Emmy, el evento más importante de la industria televisiva.

Considerada la noche dorada de la pantalla chica, la gala reunió a productores, actores y creadores que compiten cada año por uno de los galardones más codiciados del medio.

Antes de la ceremonia, los reflectores se concentraron en la alfombra roja, donde las grandes estrellas desfilaron bajo un radiante sol de septiembre.

Premios Emmy 2025 | Foto: Getty Images

El despliegue de moda, glamour y estilo convirtió al encuentro en una vitrina para las principales tendencias que marcarán la temporada de premiaciones.

Más allá de los reconocimientos, los Emmy también funcionan como una antesala del ambiente que rodea a los Óscar, dando inicio a una serie de eventos que definen el pulso cultural y estético de Hollywood.

Sofía Vergara no asistió a los Premios Emmy 2025

Fueron bastantes los asistentes a este reconocido evento, pero una de las que más se esperaba era la de la famosa actriz colombiana Sofía Vergara, pues es una de las mujeres que siempre deslumbra en la alfombra roja con su gran atractivo y estilo para vestir.

La barranquillera, que se destacó por su actuación en Griselda, Modern family, y aparte es jurado en America’s Got Talent, no pudo ir a este importante evento.

A través de su cuenta oficial de Instagram que reveló lo que le había impedido llegar a los Emmy: una fuerte alergia en uno de sus ojos.

La Toti, como también es conocida Sofía Vergara en Colombia, publicó unas fotografías y un video de cómo lucía su ojo con un mensaje que dentro de todo fue gracioso para muchos.

“No llegué a los Emmy, pero sí a emergencias”, escribió Sofía en primera instancia.

Además, se excusó por faltar al evento: “¡Perdón, tuve que cancelar! ¡La alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!“, añadió.