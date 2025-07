La barranquillera ha trabajado en diversas producciones que le han dado reconocimiento internacional. Además, se convirtió en empresaria y, en una entrevista, reveló que todo lo que ha logrado es porque no le tiene miedo fallar o hacer el ridículo .

Durante una exclusiva con la revista Vea, también explicó por qué casi no viene a su país natal: “La verdad es que yo no voy tanto a Colombia como quisiera, desafortunadamente, porque Los Ángeles me queda lejísimos y nunca puedo irme por dos días; siempre voy a un entierro o a un matrimonio”.