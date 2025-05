Sofía Vergara se destapó sobre Karol G y dejó en evidencia inseguridad que sintió en ‘Griselda’: “Me dio miedo cuando la conocí”

No obstante, en una reciente entrevista con Infobae, Vergara compartió que hubo algo en el rodaje que le preocupó: la participación de la cantante colombiana Karol G.

Sofía Vergara habló de la actuación de Karol G en Griselda

La cantante paisa vio una oportunidad muy grande en esta producción y la aprovechó al máximo, aunque la Toti estaba realmente nerviosa por estar en el set de grabación con una persona que su talento principal no era la actuación.

“Me daba un poquito de miedo porque Karol no era actriz, entonces eso siempre da miedo, que le traigan a uno a alguien a un set por las razones que no deben de ser. Entonces, me dio miedo cuando la conocí”, dijo Sofía Vergara en primera instancia.