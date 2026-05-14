Concierto de Silvestre Dangond en Bogotá: recomendaciones, horarios de TransMilenio y programación del evento

Bogotá se prepara para recibir este viernes 15 de mayo uno de los conciertos más esperados de 2026, el cual reunirá a más de 30.000 personas en el estadio El Campín. Por esta razón, las autoridades distritales desplegaron una serie de recomendaciones especiales de movilidad, seguridad y logística para la jornada.

Morat y Silvestre Dangond anunciaron nueva canción: esta es la fecha de estreno

Aunque la expectativa alrededor del evento se ha concentrado en el regreso musical de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella a la capital, el Distrito insistió en que los asistentes deben programar con anticipación sus desplazamientos debido al alto flujo de público esperado en inmediaciones del recinto deportivo.

La apertura de puertas está programada para las 3:00 de la tarde, mientras que el concierto comenzará oficialmente a las 8:00 de la noche. Las autoridades recomendaron llegar con suficiente anticipación, portar únicamente elementos autorizados y mantener cargado el celular para facilitar la comunicación durante la jornada.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella volverán a juntarse para un concierto en El Campín. Foto: José Maestre

Según informó TransMilenio, estarán habilitadas 13 rutas troncales desde las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN, ambas ubicadas sobre la troncal NQS Central. Además, el SITP contará con 24 rutas cercanas al estadio, especialmente sobre las calles 53 y 63, la carrera 24 y la avenida NQS.

Las rutas de salida estarán dirigidas hacia portales como Suba, Norte, Américas, Calle 80, Usme, 20 de Julio, Sur y Eldorado, dependiendo de la demanda registrada en las estaciones cercanas al estadio.

¿Infidelidad? El video viral de Silvestre Dangond besando a una fan en pleno concierto que sacude las redes

Entre las recomendaciones entregadas por el Distrito aparece también la restricción de ingreso para personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas. Asimismo, las autoridades recordaron que las demás localidades del estadio serán exclusivamente para mayores de edad, salvo la tribuna Oriental Alta Familiar, donde podrán ingresar menores desde los 14 años acompañados por un adulto responsable.

La organización aclaró además que en la localidad familiar no estará permitido el expendio ni consumo de bebidas alcohólicas. Tanto los menores como sus acompañantes deberán ingresar con boletas correspondientes a la misma localidad, y se hizo énfasis en que las personas menores de edad que ingresen a otra localidad serán retiradas del recinto y no existirá ningún tipo de devolución monetaria.

Silvestre Dangond prepara su concierto en Bogotá. En junio tendrá otro en CDMX y en julio visitará la capital de España. Foto: José Maestre

Las autoridades distritales también recomendaron a los asistentes revisar previamente el estado de movilidad de la ciudad y tener en cuenta las restricciones de pico y placa vigentes durante la semana.

El concierto hace parte del cierre de la gira “El Baile de Todos”, la cual contará con la visita de Silvestre y de de la Espriella a Ciudad de México y Madrid, España.