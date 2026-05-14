Obras en la avenida 68 están a un 80%: imágenes de cómo van quedando las calles bogotanas

El IDU anunció un importante avance en la ejecución de las obras que adelanta la ciudad en la avenida 68. El director, Orlando Molano, hizo un recorrido por el corredor y especificó los avances, detalles y cómo se irán entregando los trabajos.

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

Molano celebró el alcance en la ejecución de las obras, detallando que este importante avance tiene en cuenta los trabajos que se adelantan conectando la avenida Las Américas con la avenida 68. En este tramo se construye el deprimido para los buses de TransMilenio.

El director Molano reveló que la instrucción del alcalde Galán es que este año quede finalizado este proyecto en mención. Los trabajos deben quedar concluidos en 2026 hasta la avenida El Dorado (calle 26).

La avenida 68 debe quedar concluida hasta la 26 este 2026. Foto: IDU - API

Las obras de la 68 están divididas por grupos y el IDU especificó cuáles son los tramos que están previstos para finalizar este año:

Grupo 2: va desde la calle 18 sur a la av. Las Américas.

Grupo 3: va desde la av. Las Américas a calle 13.

Grupo 4: va desde la calle 13 a La Esperanza.

Grupo 6: va desde la calle 46 a la calle 66.

Grupo 9: va desde la carrera 48 a la carrera 9.

El avance es evidente

El proyecto incluye la construcción de varias obras, entre las que destaca el avance de puentes, estaciones de TransMilenio y carreteras principales. Detallaron los componentes que le brindará a la ciudadanía esta construcción:

17 kilómetros de construcción.

Más de 320 mil m² de espacio público.

166 mil m² de zonas verdes.

16,86 km de ciclorruta.

obras en la av. 68. Foto: IDU - API

El IDU reveló imágenes que demuestran los avances en estos trabajos. De acuerdo con la entidad encargada del desarrollo urbano de la capital, la culminación de estas obras es prioritaria en el plan de trabajo distrital.

Las cifras entregadas por el IDU lo demuestran: en enero de 2024, la administración distrital recibió la obra con una ejecución general promedio de 42,57 %, lo que significa que en poco más de dos años se ha avanzado cerca de un 40 %.

En cuanto al impacto en la movilidad de la ciudad, es notorio. Las obras de la avenida 68 prometen conectar el sur, occidente y norte de Bogotá.

Los trabajos no solamente son relevantes para el desarrollo de la ciudad de cara a la movilidad en el futuro capitalino. En el presente, las obras de la avenida 68 generan más de 4.800 empleos directos, solucionando una problemática social de Bogotá.