Mujer se hizo una cirugía estética en Bogotá y horas después desapareció: amiga contó los síntomas que tenía

Una mujer fue a practicarse una cirugía estética y pocas horas después se le perdió el rastro por completo, lo que ha encendio las alarmas de sus seres cercanos. El hecho ocurrió en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

Mujer descubre que tenía unas tijeras en su abdomen tras siete meses de practicarse una cirugía

La persona fue identificada como Yulitza Consuelo Toloza y hasta el momento, pese a que ya ha pasado bastante tiempo, no se tiene ninguna noticia.

De acuerdo con Noticias Caracol, la mujer llegó en horas de la mañana hasta el sitio para realizarse una lipólisis con laser. Hacia la 1:00 de la tarde, sus conocidos volvieron a saber de ella, les informaron que ya había salido del procedimiento.

Yuri Paola Mora, amiga de la desaparecida, fue la última persona que la vio antes de la extraña desaparición. “Se veía muy mal, los labios super morados, le faltaba el aire y le soltaron un poco la faja, pero igual siguió con los mismos síntomas”, manifestó.

Todo continuó así hasta las 4:00 de la tarde y, debido al estado en el se encontraba Yulitza, la dejaron hospitalizada en el sitio y hasta cancelaron el dinero que les pidieron para una habitación.

Ya en la noche, Yuri Paola volvió al lugar y no encontró a su amiga y ni siquiera tuvo noticias de ella. “Nos dicen que los médicos la sacaron a las 7:30 p.m. porque ella manifestó querer ir para su casa, pero no sabemos en qué condiciones la sacaron”, explicó.

Tras esto, los conocidos comenzaron a escribirle al celular y, pese a que se mostraba que estaba en línea, no les respondió en un principio. Poco después, les comenzaron a llegar una serie de mensajes que no estaban bien redactados.

Estudio analiza impacto emocional de cirugías estéticas en el postoperatorio

Los allegados a Yulitza Consuelo la buscaron en hospitales y estaciones de Policía, pero no lograron saber nada de su paradero.

La preocupación creció después de que la Policía verificara la situación y encontraran que había otra persona que supuestamente esaba en recuperación, pero se encontraba bajo llave y no podía salir.

Este es el sitio en el que ocurrió todo y en el que hay una mujer atrapada. Foto: Noticias Caracol

De hecho, las autoridades están realizando un operativo, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, para intentar sacar a esta mujer de la supuesta clínica y verificar su estado de salud.

Por su parte, Yulitza sigue desaparecida y sus conocidos exigen respuestas para saber cuál es el paradero de la mujer y en qué condicioes se encuentra.