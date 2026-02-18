Gente

“Nadie me escriba, me voy a Colombia”: Cardi B confirma viaje al país para realizarse cirugía estética. ¿Qué se hará?

La rapera Cardi B confirmó que viajará a Colombia para someterse a una cirugía de retiro de biopolímeros por salud tras su gira ‘Little Miss Drama’.

Valentina Rueda Rodríguez

18 de febrero de 2026, 6:18 p. m.
Cardi B revela la drástica decisión que tomó sobre su cuerpo por salud.
La reconocida rapera estadounidense Cardi B sorprendió a sus seguidores al anunciar que, tras terminar su actual gira mundial Little Miss Drama, se trasladará a Colombia con un propósito estrictamente médico. La artista confirmó que se someterá a una intervención quirúrgica para retirar material estético de sus glúteos, priorizando su bienestar físico sobre los estándares de la industria.

Un anuncio inesperado en el escenario

La noticia se dio a conocer durante una de sus recientes presentaciones. En un momento de interacción con la cantante Kehlani, quien también se encontraba en el escenario, Cardi B abordó de manera frontal los comentarios sobre su figura. La intérprete de “Bodak Yellow” fue enfática al declarar sus planes futuros.

“Después de esta gira, me voy a quitar algunas cosas… me voy a Colombia… me voy a quitar este trasero”, expresó la artista entre las ovaciones del público. Si bien el tono de la conversación fue relajado, el trasfondo de la decisión responde a una necesidad de salud personal que la artista ha venido gestionando de manera pública en los últimos años.

La lucha contra los biopolímeros

Contrario a las especulaciones iniciales que sugerían un viaje por motivos artísticos o de ocio, la decisión de la rapera está ligada a un proceso de recuperación de su salud. El procedimiento consiste en la eliminación de residuos de biopolímeros, sustancias que la cantante admitió haberse inyectado años atrás, antes de alcanzar el estrellato mundial.

La artista ya se había pronunciado sobre este tema a través de sus redes sociales, Cardi B ha advertido a sus seguidores sobre los peligros de estas sustancias no aptas para el cuerpo humano, las cuales pueden generar complicaciones graves a largo plazo, como inflamaciones crónicas, infecciones y migración del material a otros órganos. “Nadie me escriba, nadie nada. Me voy a Colombia”, sentenció la artista, subrayando su intención de enfocarse plenamente en su recuperación.

Colombia: Epicentro del turismo médico de alta complejidad

La elección de Colombia como el destino para este procedimiento no es al azar. El país se ha consolidado como un referente global en turismo médico, especialmente en el campo de la cirugía plástica y reconstructiva. Según cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), Colombia figura consistentemente entre los países con mayor volumen de procedimientos exitosos.

Expertos del sector señalan que el país atrae a figuras internacionales no solo por la competitividad de los costos, sino por la especialización de sus profesionales en casos complejos, como lo es la extracción de biopolímeros, una técnica que requiere precisión para no comprometer los tejidos sanos. La visita de Cardi B se suma a la lista de celebridades e influenciadores internacionales que validan la infraestructura médica colombiana como una de las más avanzadas de la región.

La decisión de la rapera genera un impacto significativo en la conversación sobre la estética en la industria musical. Durante años, la figura de la mujer en el hip-hop ha estado ligada a curvas prominentes, a menudo logradas mediante procedimientos riesgosos. Al hacer público su proceso de retiro de implantes y sustancias, Cardi B se alinea con una tendencia creciente de figuras públicas que optan por la salud sobre la apariencia artificial, desafiando las presiones estéticas del entorno mediático.

Por ahora, se espera que la artista comparta más detalles una vez finalice sus compromisos contractuales con el tour Little Miss Drama, mientras el sector médico en Colombia se prepara para recibir a una de las figuras más influyentes de la música actual.

Noticias Destacadas