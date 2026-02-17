¿Sofía Vergara, enamorada de un español? Las imágenes que despiertan rumores de un nuevo romance en Los Ángeles

La vida personal de Sofía Vergara vuelve a estar bajo el ojo público. Tras un periodo de aparente soltería luego de su mediático divorcio del actor Joe Manganiello, anunciado en 2023, la estrella barranquillera ha sido fotografiada en una actitud que muchos califican como el inicio de una nueva ilusión amorosa. El coprotagonista de estas imágenes es Manuel Vega, un actor español de 34 años que, hasta ahora, mantenía un perfil más discreto en la escena de Hollywood.

Una velada en el corazón de Hollywood

El encuentro tuvo lugar en el Chateau Marmont, uno de los hoteles y clubes más exclusivos de Los Ángeles, conocido por ser el refugio predilecto de las celebridades que buscan cierta privacidad, aunque no siempre exento de la mirada de los reporteros gráficos.

Según los reportes de medios internacionales, la pareja fue vista abandonando el lugar compartiendo gestos de cercanía. Las fotografías capturaron un cálido abrazo, manos entrelazadas y un beso en la mejilla, detalles que han sido suficientes para que los seguidores de la actriz de Modern Family e Griselda comiencen a hablar de un posible romance consolidado.

Sofía Vergara es vista en actitud cariñosa con Manuel Vega. Foto: x

Para la ocasión, Vergara, de 53 años, optó por un estilo “casual chic” compuesto por una blusa negra satinada, vaqueros de tiro alto y una chaqueta de cuero. Por su parte, Vega lució un atuendo relajado con una chaqueta vaquera de la firma Louis Vuitton, manteniendo la estética informal de la salida.

¿Quién es Manuel Vega? El ascenso del actor español

Ante el revuelo mediático, la pregunta recurrente en las plataformas digitales es: ¿quién es el hombre que acompaña a la colombiana? Manuel Vega, conocido en la industria como ‘Manu’, es un actor nacido en Madrid que ha ido construyendo una carrera sólida entre España, México y Estados Unidos.

Inició su camino profesional como modelo tras ser descubierto a los 17 años, pero su enfoque cambió rápidamente hacia la interpretación. Su formación actoral le permitió participar en producciones relevantes como:

Secretos de Estado y Cupido : Series que le dieron visibilidad en la televisión española.

y : Series que le dieron visibilidad en la televisión española. El juego de las llaves: Producción mexicana que aumentó su proyección internacional.

A sus poco más de 30 años, Vega representa una generación de actores españoles que buscan cruzar fronteras. Su presencia en Los Ángeles junto a una de las figuras más poderosas de la industria estadounidense marca un punto de inflexión en su exposición mediática.

El contexto sentimental de Sofía Vergara

Es importante precisar que, desde su separación de Manganiello tras siete años de matrimonio, la actriz ha sido vinculada sentimentalmente con otras figuras, como el cirujano ortopédico Justin Saliman y el empresario Douglas Chabbott. Sin embargo, la barranquillera ha mantenido una postura reservada, enfocándose en su carrera y en la promoción de su marca de belleza.

Por el momento, ni Sofía Vergara ni Manuel Vega han emitido declaraciones oficiales a través de sus representantes o redes sociales para confirmar o desmentir el vínculo. No obstante, las imágenes publicadas este fin de semana sugieren una química evidente que, como mínimo, confirma una estrecha amistad entre ambos.

Por ahora, lo único certero es que Vergara atraviesa una etapa de reivindicación personal y profesional, disfrutando de su libertad y de la compañía de su círculo cercano en los eventos más exclusivos del entretenimiento mundial.